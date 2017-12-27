歐洲皇室護膚 冰火石美肌秘法

2017-12-27

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞過去歐洲皇室曾流行冰火美容療法，皇室貴族們以冰火石來保持肌膚循環與代謝順暢，現在這個概念也被運用在天然健康領域中，藉由冰火石按摩來達到疏通經絡、活絡微循環、舒緩壓力等作用。

雅詩蘭黛夫人於1956年以昂貴的26種珍稀成分，調配出第一瓶奢華乳霜，讓Re-Nutriv白金級系列成為頂級保養的指標，擷取古代歐洲皇室護膚秘法，雅詩蘭黛全新推出「白金級黑鑽松露SPA組」一款兩階段的護膚療程，先以獨家雙導冰火石啟動醒膚儀式，再以含有10倍濃縮「黑鑽松露精萃」的乳霜面膜厚敷整臉。

雅詩蘭黛以10道精密工序測量臉部線條，打造出圓潤質感的冰火石，以達到完美貼合肌膚按摩的效果，此外，這顆冰火石可在一分鐘蓄滿熱導與冰鎮能量，同時達到以熱能導入成分與冰鎮收毛孔的目的。而「白金級10倍黑鑽松露面膜」添加10倍濃縮黑鑽松露精萃，以超潤澤的按摩面膜為基底，採用高濃度植物油、添加維生素C、綠藻萃取物、24K懸浮金以及舒緩成分。

使用方式先以冰火石置於60度溫水中預熱一分鐘後取出並擦乾，再以指腹為全臉抹上薄薄的一層面膜，再以冰火石在雙頰上畫圈，乳霜幻化成精油質地，再將冰火石置入冷水中約一分鐘後取出並擦乾，以冰火石扁平面貼合肌膚按摩，讓肌膚毛孔更為緊實。