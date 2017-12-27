采采食茶概念店 慢活美食茗茶

〔記者凃盈如／台北報導〕深受國內政商名流喜愛、出自夏姿集團的 采采食茶文化（CHA CHA THÉ），昨日開設「永康概念店」，為品牌第7間店，選擇於美食、人文薈萃的永康街落腳，以挑高的閣樓空間呈現，透過大面落地窗引進自然採光，設計採用極簡的黑、白、木色，展現沉穩而時尚的氣度，讓繽紛的茶禮活絡了空間。
CHA CHA THÉ深受許多名人推崇，林心如、侯佩岑、安以軒皆採用CHA CHA THÉ禮盒為喜餅，本次新空間的設計風格，摩登有氣勢，白色簡約的陳列格，時尚地呈現了每一款色彩繽紛的禮盒，最新推出禮盒「大唐采」，也已可於永康概念店購得。「大唐采」擁有十餘種色系，消費者可自由配搭所有的茶與茶食。
特別的是，永康概念店除了伴手禮之外，也供應午餐、下午茶與晚餐，含輕食、三明治、鹹派、手作點心等，採取全日供應方式（三明治與鹹派300元起、輕食價格420元起）。此外，看好觀光客匯聚，永康概念店推出新飲品「珍珠錫蘭伯爵茶拿鐵」、「采采現做煎餅」，以及採用當令時蔬供應的「你農我農黃金燉飯」，而獨家商品為2款「點心盤」，消費者可一次享用擁有3種點心的拼盤，如土鳳梨酥、蜂蜜燕窩黃金糖、焦糖堅果塔、手工餅乾等。