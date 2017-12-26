SUQQU金彩春妝 臉龐亮澤精采動人

2017-12-26

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞氣質出眾的名媛李晶晶以講一兩句中文得夾雜英文的特殊「晶晶體」說話模式在網路打響另類知名度， 也創造出「AMAZING」英文單字創造熱潮。先前她出席日本彩妝品牌SUQQU春妝新品活動，仍維持一貫獨特的說話方式， 她提到這次嘗試了SUQQU春妝，覺得整個臉都好像打上「sparkle 」般的明亮、更建議女性們「Don’t be afraid to sparkle 」。

SUQQU將於1月發售的春妝強調東洋時尚感，將日本千年和服技藝「金彩（きんだみ）」的技藝轉化成色彩靈感。日式傳統和服最能展現女性優雅之美，製作和服的技法中，最耀眼奪目的工藝稱之為「金彩」，主要是在已經彩染的布料上，運用金箔、銀箔、金屬粉末細緻鑲邊或綴飾，呈現和服的高級華麗，而「金彩」可說是「和服的彩妝師」。

SUQQU一次推出7大品項，從眼、頰、唇、指甲皆展現出日式職人的考究態度，質地發色皆展現了「若隱若現的光閃爍」。其中，深獲名媛李晶晶喜愛的SUQQU晶采艷色唇膏限定色#109金彩，是一款光燦金的唇膏，可單搽塗抹增加雙唇光燦亮澤，或疊搽在各色唇膏上變化出不同的光影，亦可用來打亮眼、頰肌膚的多功能效果，而她也透露最喜歡這種不經意sparkle的感覺。