鮮艷冬至巧用在地食材 東京松露王子客座萬豪

〔記者凃盈如／台北報導〕台北W飯店31樓紫艷中餐廳推出「鮮艷冬至」全新套餐，由米其林主廚鄔海明打造冬季粵菜食補，親訪宜蘭在地台菜餐廳，並從海產料裡汲取靈感，運用時令根莖鮮蔬、頂級明蝦、元貝，以及三星蔥、烏來山馬告等食材創作多道潤肺溫補的冬季料理，更將紫艷招牌蜜汁叉燒升級，選用西班牙伊比利豬梅花肉製作叉燒，呈現肉質鬆軟、外皮焦脆的清甜口感，將基本而經典的廣東料理發揮得淋漓盡致。
本次「鮮艷冬至」全新套餐，分單、雙月份供應，單月午間套餐頭盤包括：「脆皮燒乳豬」、「香辣拌藕條」等四小道，湯品為「生拆蟹肉花膠菠菜羹」、主餐為「柚子蜜琥珀蝦球脆鱈」、 「山芋臘味台東玉米雞球」及「菜膽紅油抄手」；雙月份的午間套餐頭盤略有不同，在脆皮燒乳豬、香辣拌藕條之外，提供「金勾千絲芋頭糕」、「三星蔥烤小香魚」、湯品為「花膠鮑魚絲竹笙羹」，主餐「北海道元貝X.O.明蝦球」、「烏來山馬告燉蘿葡清湯牛腩」、「五榖瑤柱雞粒荷葉飯」，餐後均提供甜品與繽紛水果盤，上述單雙月份套餐每套各1,580元+10%，晚餐2,580元+10%起，另有以鹿兒島A5和牛、蠔皇六頭花菇鮑魚入菜之晚間套餐，價格為3,580元+10%，每道細膩鮮爽的菜色搭配極有藝術感的呈盤，在在展現鄔海明主廚的手藝。
台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill將於1月5日至7日邀請東京話題餐廳Margotto e Baciare之主廚「松露王子」加山賢太，攜手INGE’S主廚Vincent翁士峻，推出限定3日的頂級松露宴，揉和日法風情，推出招牌料理紅酒杯裝「牛清湯（consommé）佐現刨松露」，以及結合香濃蛋汁及香氣的「松露太陽蛋」、特製「魚子醬最中餅」等料理，搭配與INGE’S主廚翁士峻聯手打造的「客座限定」炭火烤牛排，每一口盡是令人醉心的奢華，共推出午、晚間套餐，各為3,280元+10%、4,680元+10%。