2017-12-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

《進口篇》

融入新世代家族視覺風貌

Peugeot 301小改款

法國Peugeot車廠的301入門房車去年底進行了幅度頗大的小改款動作，在台灣市場日前已不聲不響地上市開賣，以法國車特異的實用風格與均衡的動態表現，想分食部分主流國產房車的市場客源。

小改款301外型融入了Peugeot新世代的家族風貌，車頭前臉從引擎蓋線條、水箱護罩、頭燈組到前保險桿氣壩都予以重新設計，車尾則換上新式樣的獅爪造型尾燈，並修改了後保險桿下的分流造型，車頭車尾都呈現出不一樣的視覺感受。

引擎蓋下搭載一具原廠代號EC5F的1.6升直4可變汽門引擎，可輸出115匹馬力與15.3公斤米最大扭力，搭配EAT6多模式6速手自排變速系統，經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑15.2公里，達到該排氣量級距的2級標準。

儘管301的法式懸載調校頗富好評，但終究不是一輛性能導向的跑房車，動力性能只能說恰如其分，足敷日常行車的需求。其加速反應漸進而順暢，高速過彎時的車身側傾控制得還算不錯，儘管經濟導向的195／55R16規格輪胎不時會發出抗議聲，卻還能提供足夠的循跡性，操控表現堪稱矯健俐落。

試駕的這輛Active車型標配高級真皮座椅，在大面積鋼琴烤漆飾板及鍍鉻飾件的妝點下，營造出充滿法式時尚感的內裝tone調。整體配備條件以此價位的進口入門房車而言，算是可圈可點，能讓消費者覺得物超所值。

寶嘉聯合將Peugeot 301小改款規劃成Access和Active兩車型，價位分別為66.8和76.8萬，訴求偏好法國車駕馭感受的預算型房車買家。