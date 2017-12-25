記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
《進口篇》
融入新世代家族視覺風貌
Peugeot 301小改款
法國Peugeot車廠的301入門房車去年底進行了幅度頗大的小改款動作，在台灣市場日前已不聲不響地上市開賣，以法國車特異的實用風格與均衡的動態表現，想分食部分主流國產房車的市場客源。
小改款301外型融入了Peugeot新世代的家族風貌，車頭前臉從引擎蓋線條、水箱護罩、頭燈組到前保險桿氣壩都予以重新設計，車尾則換上新式樣的獅爪造型尾燈，並修改了後保險桿下的分流造型，車頭車尾都呈現出不一樣的視覺感受。
引擎蓋下搭載一具原廠代號EC5F的1.6升直4可變汽門引擎，可輸出115匹馬力與15.3公斤米最大扭力，搭配EAT6多模式6速手自排變速系統，經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑15.2公里，達到該排氣量級距的2級標準。
儘管301的法式懸載調校頗富好評，但終究不是一輛性能導向的跑房車，動力性能只能說恰如其分，足敷日常行車的需求。其加速反應漸進而順暢，高速過彎時的車身側傾控制得還算不錯，儘管經濟導向的195／55R16規格輪胎不時會發出抗議聲，卻還能提供足夠的循跡性，操控表現堪稱矯健俐落。
試駕的這輛Active車型標配高級真皮座椅，在大面積鋼琴烤漆飾板及鍍鉻飾件的妝點下，營造出充滿法式時尚感的內裝tone調。整體配備條件以此價位的進口入門房車而言，算是可圈可點，能讓消費者覺得物超所值。
寶嘉聯合將Peugeot 301小改款規劃成Access和Active兩車型，價位分別為66.8和76.8萬，訴求偏好法國車駕馭感受的預算型房車買家。
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Peugeot 301此番小改款採用了該品牌新世代的家族風貌，車頭前臉舉凡引擎蓋線條、水箱護罩、頭燈組和前保險桿氣壩都重新設計過，並在前霧燈之上加入了一道LED晝行燈，視覺感煥然一新。
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厚實飽滿的行李廂造型賦予這輛入門房車640公升的可觀載物容量，勝過市場上所有尺碼大上一號的中大型房車（Škoda Superb也不過625公升，高級品牌主管房車都在600公升以內），搭配新款獅爪造型尾燈，別有一番風味。
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本車開起來油門反應輕快直接，加速力道漸進順暢，懸載設定Q彈帶勁，行路表現不難滿足一般消費者對入門房車的期待。
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引擎蓋下配置的EC5F 1.6升直4可變汽門引擎，可輸出115匹最大馬力與15.3公斤米最大扭力，能源局公布的歐規平均油耗為15.2公里／公升，達到該排氣量級距的2級水準。
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儀表控台妝點以大面積黑色鋼琴烤漆飾板，Active車型中控台上配有8吋全彩觸控螢幕，座椅則包覆以高級真皮，座艙氛圍洋溢法式時尚感。
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Active車型的8吋全彩觸控螢幕整合有中文GPS衛星導航系統、倒車顯影系統、HD數位電視、藍牙免持通話與串流音樂播放等功能。
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2,652mm軸距賦予本車媲美主流中型房車的後座乘坐空間，3個成人乘坐其間還不會有侷促的感覺。
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Peugeot 301小檔案