2017-12-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者潘少棠

《國產篇》

全新入門房車俗擱大碗

福特Escort

雖說現在國內車市最熱門的是小型Crossover／SUV，但主流中小型房車仍有穩定的需求，福特六和有鑑於此，推出了車格寬敞、配備務實的Escort房車。

Escort車頭採福特家族Kinetic Design 2.0的大型鍍鉻6角形水箱護罩格柵，試駕的時尚型頭燈還整合有LED車寬燈飾，看起來十分帥氣醒目。C柱開始有著低斜流線的身形線條，行李廂中央融入鴨尾式後擾流翼設計，視覺上顯得相當動感。

入門的Escort房車沿用自家Fiesta 1.5上那具Ti-VCT直4自然進氣引擎，擁有113匹最大馬力與14.5公斤米最大扭力，動力輸出尚稱夠用，搭配SelectShift™ 6速自手排變速箱，對動力傳輸效能加分不少，油耗表現也在可接受的範圍。儘管其位於排檔桿上的手自排升降檔按鍵設計得讓人須花些時間去適應，但總好過沒有升降檔的功能。

前麥佛遜支柱、後扭力桿式拖曳臂懸載設計，讓Escort擁有典型歐系車的操控性與行路性，明快俐落的轉向反應，開起來比市面上主流的幾款日系國產中型房車更有樂趣，在坑坑疤疤的路面上也能展現出色的穩定性與舒適感。雖說視覺上的運動性格沒有非常鮮明，卻更能符合一般家庭房車買家的實際需求。這輛時尚型試駕車採用歐風豪華黑色內裝，其多功能方向盤和排檔頭以歐風皮質包覆，搭配車有精緻縫線的軟質皮紋前面板、歐風透氣舒壓皮質座椅和車門內飾，中控台上並標配8吋LCD彩色液晶觸控螢幕，對整體座艙質感與氛圍有明顯加分效果。

福特六和汽車將Escort的車系編成規劃成雅緻型與時尚型兩車型，分別開出57.9與67.9萬的車價，對預算有限的消費者應有不錯的說服力。