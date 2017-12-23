凱薩琳漆皮風衣 訂製香水靈感

2017-12-23

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞時尚設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent） 在54年服裝生涯中，創作出無數經典時尚設計，他給女人穿上男人的衣服，在1966年發表第一套以「Le Smoking」為名的煙管褲裝，解放禁錮在裙裝與男權主義下的女性們，重新塑造全世界對於女性的視角，並成就女性西服的經典地位。

聖羅蘭先生大膽運用漆皮做為高級訂製服飾的材料，於1967年的電影《青樓怨婦》（Belle de Jour） 讓有法國第一美人之稱的凱薩琳‧丹妮芙穿上時裝界第一件漆皮風衣，隨即造成一股搶著穿上漆皮的潮流，在整部電影中，凱薩琳‧丹妮芙所穿的聖羅蘭設計服裝至今都蔚為時尚界人士所好。

YSL BEAUTÉ向這位最具巴黎代表性的時尚大師致敬，打造了品牌最頂級的YSL「時尚訂製香水系列」（LE VESTIAIRE DES PARFUMS），此一訂製系列香氛共有8款，承襲了聖羅蘭先生服裝生涯中的經典時尚設計，揉合珍貴香水原料、頂級調香技藝，和當代藝術美感，展現聖羅蘭時尚創作的精神與意象。

隨著全球最大YSL BEAUTÉ旗艦店進駐台北101，業者也引進「時尚訂製香水系列」於店內販售，而此系列全球銷售最好的香氛為「狩獵裝（SAHARIENNE）」，第二名則為「經典風衣（TRENCH）」。