香奈兒還原眼露 萃取慢活區獨特植物

2017-12-23

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞現代人愈來愈注重自己吃下的食物健康與否，連保養趨勢也走向天然系，香奈兒在今年推出「藍色青春還原露」，其活性成分萃取自以長壽聞名於世的「藍色慢活區」居民飲食常見三大原生植物，猶如專為肌膚量身打造的超級食物，這款精華液標榜在化妝水後使用，提升皮膚健康後，後續再疊搽其它保養也能更見效。明年1月，香奈兒特別針對更細緻脆弱的眼部肌膚推出「藍色青春還原眼露」。

香奈兒研究中心精挑細選來自「藍色慢活區」獨特原生植物，分別為哥斯大黎加綠咖啡PFA，以其強效抗氧化特性聞名，透過手工採收，接著經過日曬，採用多重精密分餾科技萃取而成；義大利薩丁尼亞原生橄欖，生長於此的原生橄欖其油質成分富含必需脂肪酸，而橄欖葉則蘊含高濃度多酚，香奈兒獨創結合橄欖及橄欖葉油壓環保萃取法，為肌膚帶來防護效果；希臘乳香脂成分以高度舒緩、促進重生特質見長，透過當地合作夥伴採收，再透過超臨界萃取技術完整保留其原始屬性。

香奈兒即將推出的「藍色青春還原眼露」，以哥斯大黎加綠咖啡、希臘乳香脂以及義大利薩丁尼亞原生橄欖，完美淬鍊出純淨的三種青春能量植萃，輔以有效擊退眼周浮腫與黑眼圈的複合成分，加上豐富多醣體複合物，賦予眼周肌膚深度保濕及澎潤飽滿感受。