Merry Christmas 百貨購物計

2017-12-21

記者凃盈如／台北報導

耶誕節適逢年底血拚旺季！百貨紛紛祭出強大的耶誕購物企劃，無論是送禮，或者買份禮物犒賞自己，獨家的選品或者折扣，絕對是下手的好時機。

逛街晃遊×自拍打卡

百貨於耶誕季將櫥窗、廣場妝點得很有佳節氣息，此時逛街，正巧滿足晃遊的樂趣，新光三越12月22日於A11館4F戶外廣場展開為期11天的夢想市集，嚴選生活小物、美食佳酒，打造愜意的品味生活，而A11館1樓北大門，更於即日起至12月24日設置最夯的IG拍貼機，讓消費者可以立刻將打卡回憶帶回家，拍照打卡並在內文中附上指定的主題標籤（Hashtag），還可參加抽獎。

台北101購物中心耶誕檔期，於即日起至2018年1月7日展開，4樓都會廣場舉辦摩登的MiuLady特展，可供顧客近距離拍照體驗；各大國際精品與珠寶腕錶品牌也紛紛推出獨家、限量或是精選商品，搭配持台北101聯名卡最高可享8%的優惠回饋，若使用行動支付消費任一筆，憑當日消費發票即可參加YAMAHA機車抽獎活動。

精選禮品×優惠折扣

SOGO百貨忠孝館、復興館、敦化館即日起展開「Xmas Sale 7折起」，無論是交換禮物，型男靚女的輕奢好禮、PARTY行頭，或是送給小朋友的禮物清單，都可一次搞定；喜愛文創小物的消費者，則可留意SOGO復興館的文創禮品市集，各式手作商品帶來不一樣的選擇。

至於以夢廣場打造美麗燈海的統一時代百貨台北店，除營造浪漫的拍照打卡地標，搶攻耶誕商機，同時還推出多款精選禮品與超優惠折扣，即日起至12月25日持行動會員APP，單筆消費滿3,000元即送300元抵用券、持聯名卡再加碼滿6,000元送100元抵用券，並且鎖定送禮商機，推出耶誕限定商品與包裝吸引買氣，祭出「50件夢想選物特輯」讓消費者輕鬆挑選，針對男女，分別推出妝品、實用的男性禮物，如旅行箱、休閒鞋、棉質印花襯衫等，並於12月25日再加碼推出多項獨家限量商品，搭配館內優惠最高可達近12%回饋。

集結眾多名品的全台精品首府「麗晶精品」，即日起至12月25日正式展開「聖誕購物季」，館內50家國際精品推出購物禮遇，並以獨家且專屬的商品組合，滿足頂級消費者的需求；活動期間，晶華酒店日籍甜點主廚更與歐洲百年品牌Caviar House & Prunier攜手藝烹每日限量50組的「頂級魚子醬下午茶」宴饗貴客；玉山、花旗、聯邦、國泰世華、合作金庫也準備了高額禮券進行回饋；美國運通白金卡會員除可獲得2倍積分回饋、Centurion會員3倍積分外，消費滿百萬再加贈換20,000哩航空里程。

位於桃園市的中壢大江購物中心挾自9月以來開幕的6,000坪地下遊逛街城餐廳、生活家電用品業種帶來的人潮，一直到12月21日為止的耶誕促銷檔期再加碼，贈送最受消費者歡迎的十足抵用現金券，其中來店禮部分為：全館當日累計消費滿999元，持大江ChaPi卡卡友送100元現金券、大江聯名卡友可獲得150元現金券；當日全館指定店櫃消費達4,000元則可獲贈現金券350元、滿8,000元送700元，以此類推，大江聯名信用卡友消費滿5,000元再加送100元。

藝術氣息×耶誕香氛

今年耶誕送禮夯品，除了彩妝之外，香氛也入列女性禮品選單。微風廣場推出多款耶誕商品組合，為消費者張羅熱門送禮選項，譬如當代英倫藝術香氛品牌Miller Harris的戴帽人禮盒，與著名的時尚插畫家兼設計師Julie Verhoeven聯名合作，設計了一系列足具個性的插畫包裝，用以搭配品牌經典香氛與蠟燭。

而微風廣場Diptyque香氛蠟燭，則以星座為題，特地邀請藝術家Philippe Baudelocque用星空與宇宙蒼穹創作出金色星座動物圖騰，在黑色瓶身上更顯得神秘而耀眼。

註：價格或有更動，以通路為準。

圖片提供／SOGO、大葉高島屋、台北101、京華城、統一時代百貨、板橋大遠百、微風、新光三越、遠百、麗晶精品、大江