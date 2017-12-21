【耶誕跨年開趴】 名店(鬆餅)下午茶 自己在家做

2017-12-21

記者吳佩樺／台北報導 攝影／記者胡舜翔

接下來的耶誕節、跨年準備好要「開趴」了嗎？利用鬆餅機、一機就能輕鬆完成派對甜點、輕食，包括鬆餅、銅鑼燒、三明治，甚至是中式蔥油餅也沒問題！甜點達人劉珮汶表示：「鬆餅機建議選購附有多種烤盤的款式，才能玩出很多變化。」本篇跟著達人教授，名店下午茶在家完成，一點都不困難！

比利時蜂蜜鬆餅

麵糰材料：高筋麵粉300公克、全蛋170公克、細砂糖60公克、新鮮酵母10公克、鹽3公克、蜂蜜30公克、無鹽奶油180公克

餡料材料：耐烤溫巧克力豆30公克、切碎蔓越莓乾30公克、珍珠糖30公克

水果冰淇淋美式鬆餅

材料：市售鬆餅粉250公克、鮮奶100公克、全蛋100公克、融化奶油5公克、冰淇淋1球

培根蛋三明治

材料：吐司4片、雞蛋2顆、番茄2片、生菜4片、培根2條、起司2片、美奶滋適量

小熊銅鑼燒

材料：雞蛋5顆、水125公克、蜂蜜100公克、鬆餅粉500公克、紅豆餡適量

中式蔥油餅

麵糰材料：中筋麵粉300公克、40℃熱水100公克、20℃冷水80公克、油30公克、鹽1公克

餡料材料：蔥花150公克、鹽10公克、雞粉20公克、麻油35公克、二砂糖30公克、芝麻適量

本篇示範工具

Panasonic鬆餅機NF-HW1

具備900W大火力以及貼心的預熱提醒燈。附有格子鬆餅、圓形鬆餅、三明治三種烤盤。採用隱藏式烤盤設計，降低燙傷機率、使用更安全。售價2,990元。明年1月上市。

達人小檔案

劉珮汶，現任Panasonic Cooking商品行銷調理老師。

《其他推薦》

Vitantonio VWH-202

900W大火力，強調預熱快、導熱均勻。具備手動安全開關，可直立收納不占空間。除了內附基本烤盤，另有提供多種烤盤可購買。通路售價約3,480元。

PINOH H-24

格子鬆餅專用，主打可調式溫控設計，能依據個人口感喜好調整，例如柔軟或酥脆。外觀為不鏽鋼鏡面材質，方便擦拭清潔。通路售價約1,490元。

PRINCESS 132302

格子鬆餅專用，具備色澤烤製控制鈕，烤盤有卡槽防溢出設計，不怕膨脹的麵糊溢出沾黏機器。通路售價約1,490元。