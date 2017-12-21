144層酥皮蘋果派 明澎派誘客

2017-12-21

〔記者凃盈如／台北報導〕來自日本北海道，創下月銷25萬顆銷售量的超夯卡士達蘋果派「RAPL澎派令果」，明（22）日登台。BAKE Inc.繼BAKE CHEESE TART、ZAKUZAKU棒棒泡芙後，第3個甜點品牌RAPL澎派令果明天在新光三越台北信義新天地A8館開出海外首店，空間約10坪，視覺由澳洲保養品牌Aesop的品牌創意總監白鳥浩子與BAKE Inc.共同規劃，在蘋果派質樸印象中加入了摩登簡潔的語彙，蘋果派單顆售價119元、4顆（盒裝）售價449元，依照產能，每日可供應2,500至3,000個卡士達蘋果派，搶攻外帶商機。歡慶RAPL澎派令果正式登台，12月22日至25日開幕期間連續4天，凡購買RAPL澎派令果的前50組消費者可獲品牌獨家蘋果造型耶誕樹掛飾。

「RAPL澎派令果」2016年在東京池袋開出品牌首店（日本名為RINGO），開幕1年已陸續於東京、大阪、福岡等地區開出5家分店，此外，BAKE Inc.旗下尚有2個甜點品牌，包含於日本各有2家店的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅、DOU生銅鑼燒專賣店，BAKE Inc.表示，未來不排除於台灣引進此兩品牌，而RAPL澎派令果預計在台灣1年內展3家店。