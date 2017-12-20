格拉蘇蒂原創歡慶暖心時刻─精緻月相顯示 大日曆 一次收藏

2017-12-20

〔記者方惠宗／台北報導〕耶誕節慶氣氛濃，德國頂級製錶商格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）為歡慶一年當中最幸福的時光，特別推出PanoMaticLunar男仕偏心月相腕錶與PanoMatic Luna淑女腕錶，令人可以一次收藏彰顯德國製錶藝術的兩大經典複雜功能：精緻的月相顯示與大日曆。

格拉蘇蒂原創雪白錶殼的PanoMatic Luna淑女腕錶將薄如蟬翼的珍珠母貝錶盤化身偏心式時針、分針和小秒針的優雅背景，也是月相顯示與橢圓形大日曆的迷人的畫布；優美的鑽石刻度泛出華麗光輝，與鑲嵌明亮式切割鑽石的璀璨錶圈相映襯。搭配可輕易替換不同風格、具有快速更換系統的錶帶，從珍珠白到優雅的藍色、咖啡色皮革，或者白與黑色橡膠錶帶，隨心轉換。PanoMaticLunar男仕偏心月相腕錶以偏心式顯示的指針與時標熠熠生輝，月相顯示功能在電鍍藍色夜空的襯托下顯露金色月亮微彎的輪廓，與錶盤4點鐘位的大日曆窗共譜焦點；今年正是經典大日曆誕生20週年。

格拉蘇蒂原創同時以發明飛行陀飛輪的德國製錶師阿佛雷德海威格（Alfred Helwig）為名，打造僅25只的Senator Tourbillon腕錶「Alfred Helwig限量版」，1點鐘位置的羅馬數字「時標」正是限量版的獨立編號。

阿佛雷德海威格於1905年自德國製錶重鎮、格拉蘇蒂（Glashütte）的製錶學校完成訓練，並留校續任教師長達40多年，其作品和著作令他成為製錶史上最重要的人物之一；阿佛雷德海威格在1920年所發明的「飛行陀飛輪」更是鐘錶史的不朽印記。