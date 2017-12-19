瞬間融化牛奶粉餅 兼具粉底液+蜜粉

2017-12-19

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日系開架彩粧品牌Majolica Majorca戀愛魔鏡明年1月將在台推出全新的「牛奶美肌生粉餅」，這款全新粉餅在日本甫上市就熱銷搶購，輕輕一抹，如奶霜般的質地，瞬間融化，是利用體溫融化水潤凝霜的新形態粉底，兼具粉底液服貼、修飾力強以及蜜粉輕透、持久定粧的優點。

此外，戀愛魔鏡亦同步推出全新屈臣氏限定發售商品「青澀甜蜜慕斯奶霜」，細柔觸感的乳霜，塗抹瞬間化為美容精油包覆住肌膚與秀髮，甜蜜馥郁的棉花糖香氛充滿療癒效果。