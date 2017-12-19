快閃紅禮盒 耶誕賞水晶─沙皇巨型燭台迎賓 感受皇室奢華生活

2017-12-19

〔記者凃盈如／台北報導〕耶誕季是民眾大飽眼福的季節！法國百年頂級水晶品牌Baccarat巴卡拉水晶，其知名的「紅禮盒快閃店」，於全球重要城市如紐約、法蘭克福、莫斯科、香港等地展出後，今年歲末首度抵達台灣，即日起至2018年1月2日於台北新光三越A11館1F北面展出，以價值878萬元的Baccarat水晶沙皇巨型燭台坐鎮，展出1867年俄羅斯沙皇亞歷山大二世御用紀念燭台，讓民眾一睹19世紀沙皇奢華生活，也是民眾爭相拍照打卡的時尚據點。

首度來台亮相的經典Baccarat巨型紅禮盒快閃店，包括20克拉的液體黃金刷製而成的秋冬金色燭台與相框、搶先獨家上市的2018年度紀念「紐約杯」 、奢華小皇宮系列新作，以及亞洲限定紅色招財貓及新年精選、狗年擺件等品項。活動期間，於周末與元旦假日14：00至17：30舉辦「Baccarat聖誕小酒吧」，提供歐洲耶誕市集最受歡迎的熱香料紅酒與熱可可，為耶誕、跨年佳節帶來暖心的祝福。

至於同樣來自法國的LALIQUE水晶，以唯美浪漫的藝術性著稱，於耶誕期間亦推出多款佳節佈置經典擺飾、派對精選飾品，如典雅大器，於1951年由Marc Lalique創作 「香榭麗舍水晶盤」，令人聯想到「世界上最美的大道」兩旁的梧桐樹，是LALIQUE最著名的作品之一，捕捉葉脈線條、帶有自然奢華的造型，是具備節慶氛圍的瑰麗設計，其他多款女性首飾、香水瓶，在帶有藝術感的紋樣中，展現送禮的品味。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆