德國前衛精品 春繽紛輕量防水

2017-12-16

〔記者方惠宗／台北報導〕迎接2018，「春天、運動及旅行，最振奮人心！」德國前衛時尚品牌MCM昨（15）日發表2018春夏系列，上述三大要素就是為本季注入更多色彩、充滿活力且不斷創新的靈感之源，無論印製黃蘭花圖案數碼的Essential印花包、結合運動元素的Victory Patch，以及交織M字母圖騰呈現視覺震撼的Gunta M型條紋Visetos圖騰系列，皆令MCM雋永不敗的包型循著設計主題「Viva Life！」翻新風貌，令人眼睛一亮。

從春天、運動到旅行，每一種概念元素皆賦予MCM全新樣貌、工藝表現及亮眼配色，設計重點在於延續獨具工藝的旅行用品，從大膽、季節性的色彩加上經典Visetos圖騰，到輕量防水、色彩明亮的條紋手袋，皆符旅行與日常所需。Essential系列搭配全新印花，包款表面以黃蘭花圖案數碼打印，鮮豔嬌柔的水彩圖樣交融於Visetos皮革輕量耐磨的特性，加上精細的刺繡與手工植絨，呈現多樣的質感。Victory Patch則啟發於傳統賽車選手制服的勝利勳章裝飾，融合Stark V型Visetos圖騰後背包、托特包等招牌款式，開創配件的時尚運動風。

饒富藝術格調的Gunta M型條紋Visetos圖騰系列則是啟發於德國紡織藝術家Gunta Stölzl（1897～1983）的作品，以藍色、黑色、白色和灰色線條大膽地交織出許M型圖騰，幻化出獨一無二的時尚「包浩斯」（Bauhaus）。

圖片提供：MCM