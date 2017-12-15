《Xmas食尚饗宴》海鮮＋牛排

2017-12-15

記者凃盈如／專題報導

應景的海鮮或牛排大餐，往往是許多消費者的節慶約會首選。高人氣的台北寒舍艾美酒店「探索廚房」buffet餐廳，平安夜晚間推出「綺趣饗宴」，將餐檯華麗升級，打造童話氛圍，且提供每人一份「位上海鮮拼盤」，含波士頓龍蝦與九孔鮑魚，挑逗味蕾。寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳，主打豐盛的海陸大餐和無限享用的香料熱紅酒，並邀請樂團現場演出，祭出抽獎送餐券等好禮。

亞都麗緻自12月22日～2018年1月1日期間，於巴賽麗廳提供法式聖誕跨年龍蝦套餐，而巴黎廳1930則規劃浪漫爵士聖誕夜，供應生蠔、松露、菲力牛排等頂級食材佐爵士樂演奏。

君悅飯店「頂級聖誕美饌」，則以豐盛的7道式套餐上桌，主菜主打米其林菜單料理「羅西尼式牛排」，以頂級菲力、肥嫩鴨肝與黑松露層層堆疊經典美味；台北美福大飯店則於12月22～25日，於GMT義法餐廳提供半自助式精緻聖誕節套餐，可任選美國Prime牛小排及嫩煎特級伊比利老饕豬等主餐，搭配無限供應的法國拜雍火腿、炭烤生蠔等自助料理；彩匯自助餐廳則於餐台提供現烤火雞，增添聖誕氛圍。至於喜歡賞景的約會情侶，可考慮高檔景觀牛排館Morton’s，享用豐盛的肋眼牛排、菲力牛排之際，還能欣賞台北夜景。

圖片提供／BELLAVITA、Morton’s、W Hotel、 亞都麗緻、君悅、美福、喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、福里安花神咖啡