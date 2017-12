2017-12-15

〔記者方惠宗/台北報導〕擁有模特兒、演員及小說家等多重身分的英國女星卡拉‧迪樂芬妮(Cara Delevingne)於電影「鬱金香狂潮」尺度大膽的露點床戲引起轟動,現在再次性感入鏡,成為Jimmy Choo 2018年Cruise系列廣告主角;平面形象由英國攝影師Tom Craig掌鏡,記錄卡拉在週六晚上狂歡的情緒起落,並秀出Disco、I Want Choo及Borrowed from the Boys等鞋履與配件系列。

這位新生代超模憑藉本身號召力及具影響力的平台,成為女性健康、性別認同及歧視問題等不同領域的捍衛戰士,近來亦躍升為好萊塢新星。卡拉追求夢想、開拓跨領域事業的自信及個人魅力正體現「Jimmy Choo女郎」的精髓。

迎接耶誕節與新年,Jimmy Choo在台推出2017秋冬全新訂製系列,訂製陣容除了經典款式,加入摩登性感的Emily系列,以及有6種鞋跟高度可選的Romy系列。顧客可自多種材質及顏色選擇,並以金屬製成的字母、數字和符號組成名字縮寫、短語或紀念日期,裝飾於所訂製的鞋履。訂製時間即日起至2018年2月11日,於微風廣場Jimmy Choo專櫃獨家提供。圖片提供:Jimmy Choo