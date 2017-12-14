甜蜜食光 耶誕伴手禮

2017-12-14

記者凃盈如／台北報導

除了豐盛美味的耶誕大餐外，應景的耶誕甜點也是節慶加溫的象徵物。

耶誕倒數日曆巧克力

GODIVA今年推出聖誕系列，呈現耶誕老人的北歐家鄉風情。不僅首次推出源於北歐地區的「聖誕倒數日曆巧克力」，並邀請現居於蘇格蘭格拉斯哥、獲獎無數的著名插畫家Lesley Barnes，以歐洲及北歐60年代復古郵票為概念設計禮盒，讓人想起溫習手寫祝福、想念與親朋好友共度的溫馨時光。

「聖誕倒數日曆」，則繪有不同色彩的插畫，讓孩子們在耶誕節前每天打開，瞭解、學習耶誕節的起源，且透過倒數為過節帶來期待。其他商品包含「聖誕裝飾連片裝巧克力8片裝」、「聖誕樹連巧克力」，捎來佳節的歡欣氣氛。

甜點禮籃 奇趣口味

台北晶華酒店邀請來自新加坡、連續兩年獲得聖佩黎諾亞洲最佳甜點女主廚頭銜、人稱甜點皇后的黃慧嫻（Janice Wong）客座快閃，推出Janice親自設計的造型巧克力禮盒，巧克力的「雕塑感」，讓吃貨驚豔，更是美拍的好物，推出9顆、16顆、25顆等形式，內含專為台北晶華酒店設計的奶茶口味巧克力。另外，也推出8款造型精巧奇趣的「巧克力棒棒糖」和旗下最知名的「Janice Wong聖誕禮籃」。

曾在多位國際甜點大師如Pierre Hermé身邊歷練的Janice，擅長將甜品與藝術結合，本次於晶華酒店販售禮盒，以造型和美味取勝，包括咖啡、花生奶油、開心果萊姆、黑芝麻、海鹽焦糖等，亦有少見口味，包括馬六甲椰糖、芒果咖哩、激辛、叻沙檸檬草、泰國青檸葉等。

比利時巧克力&馬卡龍

半島精品店於耶誕節特別推出「門僮雪人」系列限量禮盒，包含「2017歡樂耶誕珠寶盒」、「歡樂耶誕旅行箱」2款，前者抽屜內盛裝8入巧克力為精選瑞士精釀巧克力磚，呈現出口感細緻綿密、入口即化的高人氣巧克力；後者則推出全台限量58組，結合半島酒店經典甜點與花藝，呈現視覺與味覺享受。

來自比利時生產製造的巧克力「Diva Life」2017以比利時巧克力與馬卡龍為聖誕主題，推出多款禮盒，除了包裝造型吸睛，可任選、混搭更是今年一大特色。

「Diva Life」系列產品可可脂含量皆超越歐盟規定高達100%，除了可任選比利時夾心巧克力及巧克力片的多款禮盒之外，也推出年度新品「舒芙蕾巧克力」，共研發卡布奇諾、萊姆、酒心、草莓蛋糕4種口味，內層軟綿蓬鬆有如雲朵般口感搭配外層巧克力香脆味蕾，挑動甜點控的味蕾。

〈國王派．樹幹蛋糕．史多倫麵包．小人麵包〉

耶誕開運點心

法國耶誕新年傳統習俗會吃國王派，吃到開運小瓷偶的人就「當國王」。新年的第一個星期，法國人總會團聚享用國王派，期待新一年的平安順利。在享用時由年紀最長者負責切，年紀最輕者則躲到桌底下，指定切開的派給誰，吃到小瓷偶的人將可戴上皇冠稱王，並擁有一整年的好運氣。

此外，在傳統法國習俗中，耶誕節拜訪親友時，會帶塊能讓壁爐燃燒整晚的好柴火，祝福對方明年能燒出好運。時至今日，因生活習慣改變，送木頭的習俗改為送上樹幹造型的蛋糕。至於「聖尼古拉小人麵包」是法國耶誕新年的代表點心，在年終將小人麵包吃下去，就代表能揮別今年的不順，開啟新一年的好運氣。

侯布雄法式茶點沙龍、精品甜點LA BOUTIQUE de Joël Robuchon的日籍甜點主廚高橋和久，打造2017年耶誕限定款蛋糕──開心果耶誕蛋糕、茉香耶誕蛋糕、神秘黑森林，3款以慕斯蛋糕為主體，綿密柔軟，分別加入草莓酒、甜橙酒、櫻桃酒，香甜果醬與新鮮水果凍帶出多層次口感，讓人為之驚豔，外型加入可愛的麋鹿、花朵及小白兔造型裝飾，可愛溫馨。

台北各大飯店烘焙坊皆因應耶誕節推出各項甜點，文華東方酒店「文華餅房」行政西點主廚貴格瑞鐸彥（Gregory Doyen）打造薑餅雪屋、耶誕花圈水果蛋糕、耶誕驚喜樹、史多倫耶誕麵包以及潘妮朵妮等，迎接時尚耶誕，自即日起至12月25日期間供應。

台北美福大飯店Moment café & bakery點心房黃伯欽主廚呼應耶誕節主題，推出多款精緻且用料頂級的甜點，包含應景耶誕節的伯爵慕斯樹幹蛋糕、使用法國老麵製作出的「法國老麵耶誕果乾麵包」，搭配葡萄乾、蔓越莓乾及新鮮橘子皮，清新果香與麵粉的香氣完美結合，令人忍不住一口接一口。

而國賓也推出「聖誕麵包使多倫」以德國傳統節慶麵包搭配精心蜜漬柑橘酒漬柳橙丁、蘭姆酒漬葡萄乾，另加入荳蔻、肉桂及杏仁等香料，彷彿徜徉歐洲耶誕市集。

圖片提供／Diva Life、GODIVA、PAUL Taiwan、TWG Tea、文華東方酒店、半島精品、侯布雄法式精品甜點、美福、晶華、國賓