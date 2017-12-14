4吋觸控拍立得Polaroid POP 可拍好玩GIF

2017-12-14

記者吳佩樺／台北報導

近年來拍立得興起結合數位相機和行動相印機三合一功能，讓拍立得功能愈來愈多元，其中寶麗來Polaroid繼先前推出的SNAP TOUCH，最近又再引進POP來台，外型接近傳統拍立得，但觸控螢幕增大為4吋，編輯照片更方便。

Polaroid POP除了主打觸控，特色另有可拍2,000萬畫素照片以及加入好玩的GIF拍攝模式，錄影畫質Full HD。能印出3.5 ╳ 4.25吋照片，改善以往拍立得照片尺寸太小的缺點。Polaroid POP本身內建編輯功能，可直接套用濾鏡、照片邊框、可愛圖案以及寫字。

此外，支援WiFi雙向傳輸功能，連結手機後，Polaroid POP能直接列印手機照片，單純當作一台行動相印機使用，無須墨水。實測拍照、列印畫質比傳統拍立得躍進。

《同期加映》

HP Sprocket 2 in 1 超萌外型

HP除了已上市的Sprocket行動相印機，近期會再開賣加入數位相機功能的Sprocket 2 in 1，外型十分可愛。台灣即將上市。

富士Instax SQUARE SQ10 方型美感

拍立得兼具數位相機和行動相印機，呼應Instagram帶起的「方型」美感，採用方型相紙，相機正面有2個快門按鈕，左右各1個，讓操作更直覺。售價8,390元。

  • Polaroid POP觸控拍立得，具備4吋觸控螢幕。

    Polaroid POP觸控拍立得，具備4吋觸控螢幕。

  • Polaroid POP機身側邊有Micro USB插孔，用來充電。

    Polaroid POP機身側邊有Micro USB插孔，用來充電。

  • 打開Polaroid POP機器底部，可以看見相紙匣和記憶卡插槽。

    打開Polaroid POP機器底部，可以看見相紙匣和記憶卡插槽。

  • Polaroid POP具備拍照、GIF和錄影拍攝模式，觸控左下角圖示就能切換。

    Polaroid POP具備拍照、GIF和錄影拍攝模式，觸控左下角圖示就能切換。

  • Polaroid POP內建編輯功能，能直接套用濾鏡、照片邊框、可愛圖案以及寫字。

    Polaroid POP內建編輯功能，能直接套用濾鏡、照片邊框、可愛圖案以及寫字。

  • Polaroid POP和手機連結後，能用來列印手機照片，單純當作一台行動相印機使用。

    Polaroid POP和手機連結後，能用來列印手機照片，單純當作一台行動相印機使用。

  • 實測Polaroid POP拍照、列印畫質比傳統拍立得躍進。

    實測Polaroid POP拍照、列印畫質比傳統拍立得躍進。

  • HP Sprocket 2 in 1

    HP Sprocket 2 in 1

  • 富士Instax SQUARE SQ10

    富士Instax SQUARE SQ10