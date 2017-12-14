記者吳佩樺／台北報導
近年來拍立得興起結合數位相機和行動相印機三合一功能，讓拍立得功能愈來愈多元，其中寶麗來Polaroid繼先前推出的SNAP TOUCH，最近又再引進POP來台，外型接近傳統拍立得，但觸控螢幕增大為4吋，編輯照片更方便。
Polaroid POP除了主打觸控，特色另有可拍2,000萬畫素照片以及加入好玩的GIF拍攝模式，錄影畫質Full HD。能印出3.5 ╳ 4.25吋照片，改善以往拍立得照片尺寸太小的缺點。Polaroid POP本身內建編輯功能，可直接套用濾鏡、照片邊框、可愛圖案以及寫字。
此外，支援WiFi雙向傳輸功能，連結手機後，Polaroid POP能直接列印手機照片，單純當作一台行動相印機使用，無須墨水。實測拍照、列印畫質比傳統拍立得躍進。
《同期加映》
HP Sprocket 2 in 1 超萌外型
HP除了已上市的Sprocket行動相印機，近期會再開賣加入數位相機功能的Sprocket 2 in 1，外型十分可愛。台灣即將上市。
富士Instax SQUARE SQ10 方型美感
拍立得兼具數位相機和行動相印機，呼應Instagram帶起的「方型」美感，採用方型相紙，相機正面有2個快門按鈕，左右各1個，讓操作更直覺。售價8,390元。