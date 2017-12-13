柏林昔日街景 空運登台 ─KPM新品鑑賞 驚豔皇家榮耀瓷板壁畫 無憂宮花瓶大器亮相

〔記者凃盈如／台北報導〕國裕生活發布 KPM柏林皇家御瓷新品，推出包含花瓶與瓷畫約20件作品。今年最亮眼的4件瓷畫，活靈活現地描繪了柏林昔日街景。最貴的為要價1,300萬元的「皇家榮耀」瓷板壁畫，已有藏家收藏，而另外3件作品如 「教區大街」、「千載光華」、「國王大橋」瓷板壁畫，亦有買家出手。
據了解，國裕生活為KPM全球最大代理商，光是台灣就有KPM約50%市佔率，且許多全球限量作品，常常在第一站巡迴台灣時便銷售一空。國裕生活協理王丁財表示，KPM藏家不乏與麥森瓷器重疊，且藏家尤其偏好以花卉、昆蟲為題的作品，然而近年來，許多藏家也始對建築主題作品感興趣，且收藏品項從花瓶漸漸擴及壁畫，尤其鍾愛KPM壁畫中對於城市街景的細膩描繪，及其所表現的透視感。 本此展覽還有件引人注目的「無憂宮」花瓶，為國裕代理KPM以來所引進的最大件花瓶，約95公分高，將有著普魯士凡爾賽宮之稱的「無憂宮」，以鍍金花紋與狹長秀美的遠景畫巧妙結合。王丁財表示，大件花瓶在19世紀深受普魯士皇室喜愛，流傳下來許多罕見的古董，由於尺度大，在繪製、描金與燒製等程序難度更高，且失敗率高，因此更突顯其精湛工藝。 本次「2017 KPM王者御瓷——吟誦柏林瓷器藝術的榮耀」特展，即日起至12月17日於國裕內湖旗艦店5樓博物館舉行，採預約制；第二場則將於12月20日至28日移駕台北遠東SOGO百貨忠孝館12樓展出。