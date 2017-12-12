美國東西岸藝術家 飆設計尬錶現

2017-12-12

〔記者方惠宗／台北報導〕「當名譽對上財富」，你選哪樣？瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）與美國東、西岸兩大街頭藝術家Hush與Tristan Eaton聯手創作，推出一組名為「Fame vs. Fortune」（名譽與財富）限量腕錶。Hush以「Fame名譽」Spirit Of Big Bang西岸藝術陶瓷腕錶象徵好萊塢電影工業所帶來的浮華世界，Eaton則以「Fortune財富」Classic Fusion東岸藝術青銅計時碼錶體現紐約金融特區的成功能量，兩者皆匯聚不同的熱力與獨一無二的藝術風格，名譽、財富怎麼選？這個人生經典題看來對宇舶的收藏家也是一番掙扎。

Hush的壁畫作品在洛杉磯街頭隨處可見，宇舶以面盤鏤空的Spirit of Big Bang西岸陶瓷腕錶、錶背黑白女性肖象身上披掛色彩繽紛的拚貼圖像，將好萊塢經典符號化身為西岸名流象徵，黑色陶瓷錶殼與白色陶瓷錶圈則形成色調鮮明的對比反差。Tristan Eaton則以以仿舊青銅錶殼、拋光的黃金指針與時標為Classic Fusion東岸藝術青銅計時碼錶表現「財富」主題，錶背繪製了一幅表現華爾街主題的複合拚貼圖像，包括一個公牛頭像、金錢符號與華爾街標誌。