凍妍匿齡 千禧世代速保養 迪奧明年新品鎖定年輕行動派 訴求鎖住青春顏值

2017-12-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞現今各家化妝品牌都鎖定新一代年輕消費者的特性研發產品。業者發現，千禧世代充滿行動力，不愛等待，崇尚現在就做，對於保養他們有自己的觀點，「The Time is Now」，他們深信立即保養、即刻見效，而且愈早開始，就可以鎖住青春高顏值。

鎖定新世代的需求，迪奧明年即將推出「迪奧凍妍新肌系列」，以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配5大精準保養的「凍妍新肌精華」， 對焦解決肌膚老化前兆的乾燥、暗沉、鬆弛、出油、敏感等困擾。

甫獲得「金馬獎最佳新人」的藝人Rima瑞瑪席丹以及「美容教主」牛爾老師昨一同出席迪奧新品發表會，個性豪邁的瑞瑪席丹提到自己過去的保養程序是「塗上去有用就叫保養，並不會特別按摩」，不過愛曬太陽的她，發現曬後的皺紋及斑點變得明顯，瑞瑪席丹說：「我並不在意臉上的曬斑，反而我還蠻喜歡臉上那些斑，雖然目前還不太需要煩惱皺紋問題，但肌膚偶而有敏感狀況，我特別喜歡使用綠色舒緩效果以及白色那款澎潤保濕的精華液。」在接觸「迪奧凍妍新肌系列」後，最令她驚喜的是5款精華液繽紛的顏色，「每天晚上我可以依照自己的心情及膚況調配，看看要擦那些產品，用了一段時間，朋友都覺得我肌膚變亮了。」

牛爾老師則提到，現代年輕人面臨的隱形老化問題愈來愈嚴重，保養品也開始以預防為主軸，如果肌膚開始變得暗沉不加以注意，之後就可能變成膚色不均或是斑點，若假性皺紋出現若不保養，往後就會變成深刻的紋路……，針對隱形老化問題，愈早加以解決，就愈能有效延緩老化。

迪奧美妍中心在珍稀的「香根鳶尾花」中，找到有效的抗氧化成分，成為「迪奧凍妍新肌系列」重要成分；此系列產品標榜使用高達85%的溫和天然成分，5大精華液可與乳霜自由疊擦或混搭，有效達到個人化精準保養。