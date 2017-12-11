歐系中型豪華SUV新世代

2017-12-11

記者方維鐸／報導

北歐風格動感豪華SUV

Volvo XC60 T5 R-Design

攝影／記者胡舜翔

以Volvo SPA底盤平台打造出的第2代XC60中型豪華SUV，軸距較前一代車款增長91mm，車高則降低了55mm，伴隨充滿力量感的鈑件折線，造就新車低重心的視覺效果。

本文試駕的XC60 T5 R-Design，外觀透過R-Design專屬配件妝點，要比Momentum安全旗艦版更酷炫帥氣。足下配置19吋R-Design的Matt Black Diamond Cut雙肋式5輻鋁圈，搭配235/55R19的SUV專用胎，體現SUV的豪邁動感。

引擎蓋下搭載Drive-E系列的2.0升汽油缸內直噴Turbo引擎，可產生254匹最大馬力，並在轉速1,500～4,800轉之間形成一段峰值達35.7公斤米的扭力高原，結合Geartronic 8速手自排變速系統與反應迅速的Haldex AWD全時4輪驅動系統，讓引擎動力能以絕佳的效率傳輸到4個輪子上。

本車加速反應非常澎湃有力，R-Design車型採用了Four-C主動式底盤搭配可調式氣壓懸載系統，操駕起來穩健俐落，又能兼顧行路舒適性。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速只需6.8秒，加速性能勝過同等級的Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC運動版和Lexus NX 300 AWD F Sport。能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑11.9公里，以此等性能的中型豪華SUV其實不能苛求太多了。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台上透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。內裝鋪陳簡潔大方、一目了然，Volvo精緻優雅的內裝用料自然不在話下，組裝質感也非常細膩考究。

Volvo Car Taiwan將XC60 T5 R-Design報出相當有競爭力的249萬起跳價，可望吸引不少厭倦主流德日品牌豪華SUV的個性化買家。

Volvo XC60 T5 R-Design小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,688×1,902×1,658mm

軸距：2,865mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,969cc

最大馬力：254匹／5,500轉

最大扭力：35.7公斤米／1,500～4,800轉

驅動方式：Haldex AWD全時4輪驅動

排檔設計：Geartronic 8速手自排

0～100公里／時加速：6.8秒

極速：220公里／時

平均油耗：11.9公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：249萬起

4環品牌豪華SUV新戰力

Audi Q5 45 TFSI quattro Sport

攝影／記者陳奕全

2016年巴黎車展Audi原廠發表了第2代Q5中型豪華SUV，但國內市場則到今年7月下旬才正式上市，現階段導入的是45 TFSI動力車型及性能版的SQ5。

本文試駕的Q5 45 TFSI quattro Sport標配有S line外觀套件，以及全景式電動玻璃天窗，足下另行選配Audi Sport的20吋鋁圈與SUV專用胎，視覺上要比Q5基本車型更富動感氣勢。

本車搭載排氣量1,984cc的直4 TFSI缸內直噴渦輪增壓引擎，具有252匹最大馬力與37.7公斤米峰值扭力，結合7速S tronic雙離合器自手排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應直接而線性，其0～100公里／時加速需時6.3秒，極速可達237公里／時。國內能源局公布的數據其每公升可跑12.6公里，是該排氣級距的第2級。

實際試駕時感受到這具2.0 TFSI引擎豐沛的動力輸出，從極低的轉速便非常紮實有力，加速力道源源而至，不僅驅策起來遠比日系2.4升NA汽油SUV更富快意，加速延展性也比柴油動力SUV更寬廣。儘管車高近1.66米，但操控穩健感則跟一般轎車差不了多少，而quattro ultra智慧型4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人高枕無憂。

Q5全車系標配12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，儀表控台作工質感絕佳，搭配Aluminium Rhombus飾板，依舊是Audi車一貫的科技冷冽調性；座椅皮面是以真皮／透氣皮質混搭，縫工和質感皆相當出眾，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。

Audi Taiwan將Q5 45 TFSI quattro Sport開出271萬起跳價，仍略低於BMW剛發表的全新X3 xDrive30i Luxury Sport豪華運動版，比動力較差的Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC運動版稍高2萬，在同級德國中型豪華SUV市場擁有不錯的競爭力。

Audi Q5 45 TFSI quattro Sport小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,663×1,893×1,659mm

軸距：2,819mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TFSI缸內直噴Turbo

排氣量：1,984cc

最大馬力：252匹／5,000～6,000轉

最大扭力：37.7公斤米／1,600～4,500轉

驅動方式：quattro ultra智慧型4輪驅動

排檔設計：7速S tronic雙離合器自手排

0～100公里／時加速：6.3秒

極速：237公里／時

平均油耗：12.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：271萬起