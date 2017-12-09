史努比Kitty 聯手呵護雙唇

2017-12-09

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞與卡通人物的跨界聯名商品，總能在彩妝市場小兵立大功，萌萌的外包裝就是會讓人忍不住多買一支。

艾杜紗的護唇系列集高保濕、光澤感、防曬係數三大特點，廣受消費者喜愛，這次與史努比SNOOPY合作，明年1月將推出的復古版「SNOOPY護唇精華液」（台灣限定引進米色款），可愛的圖案超級療癒；另一款具潤色效果的艾杜紗「護唇精華液果漾甜莓」則是推出Hello Kitty聯名款，這款能呈現清透莓果唇色的護唇系列使膚色更顯白皙，輕塗一層就能嶄露活力好氣色，不擔心暗沉唇色帶來倦容。