《2017開架彩妝排行榜》屈臣氏夯品推薦

2017-12-08

記者邱巧貞／台北報導

SOFINA Primavista Ange漾緁底妝系列

此款商品同時榮獲屈臣氏及康是美彩妝NO.1。SOFINA Primavista底妝系列是特別為台灣氣候設計的底妝品牌，也是SOFINA史上第一個台灣率先日本發售的開架底妝列。

SOFINA發現，台灣女生多屬於容易出油的混合性肌膚，在高溫高濕的環境下，容易有黏膩脫妝的困擾。日本專門研究團隊多次在台灣進行訪問與勘查，了解台灣女性的肌膚需求與化妝喜好，花費了兩年多的心血，研發出「SOFINA Primavista Ange漾緁」底妝系列，這款多年來在台灣屢創下熱銷奇蹟的「漾緁控油瓷效妝前隔離乳」，標榜8小時不泛油光、不易脫妝的優異表現，榮登美妝口碑排行榜年度NO.1，成為台灣女生最愛的控油隔離乳。

MISSHA義想曲晶璨編織眼影

「MISSHA義想曲晶璨編織眼影」全系列首度採用歐系設計風格，於義大利生產製造，質感直逼專櫃品牌，並邀請韓國氣質影后孫藝珍為品牌代言，超高質感引起韓國網友熱烈討論，韓國開賣首月熱銷4萬盒眼影，更獲得韓國GLOWPICK美妝評比網站評選為2016年度美妝大賞眼影類「最受矚目新品」殊榮，今年3月在屈臣氏上市後大獲好評，熱賣到屢屢缺貨。

戀愛魔鏡捲捲女爵超捲翹睫毛膏

日系開架彩粧品牌Majolica Majorca戀愛魔鏡集可愛甜美與魔幻想像於一身，今年7月以熱銷突破千萬支的睫毛膏為首，全新開發「捲捲女爵超捲翹睫毛膏」，一支結合「捲翹×纖長×濃密×防水×簡單好卸」5大特點， 完美滿足女孩全方位的放大美瞳需求。

媚比琳時尚伸展台訂製12色眼彩盤

MAYBELLINE媚比琳推出「時尚伸展台訂製12色眼彩盤Nude 1時尚小舞台」造成市場熱銷後，再推出專為亞洲女性膚色量身打造的「時尚伸展台訂製12色眼彩盤Nude 2小禮服」。

亞洲女性鍾愛各種花朵般粉裸色調，不論雙眸還是雙唇，媚比琳彩妝團隊專為亞洲女性挑選12款裸色系與粉紅色系，經過精心調色、選色，不用擔心使用粉紅色系眼影會產生眼皮浮腫、膚色顯黃問題，不論是清新甜美裸粉、乾燥玫瑰、鮭魚粉煙燻妝容都能一盤完成！

眼影盤同時結合3種質地，包含霧面質地、細緻亮片，絲柔珠光，一盒兼具打亮淺色調、深色調、暈染層次色調，光影折射的半透明感與不同粉色階的彩度，高C／P值的多用途眼彩盤，深受女性歡迎。

圖片提供／康是美、屈臣氏、巴黎萊雅、媚比琳、法倈麗