《2017開架彩妝排行榜》康是美年度夯品

2017-12-08

記者邱巧貞／台北報導

MAYBELLINE媚比琳極綻色柔霧花蜜唇膏

柔霧唇色是近來最夯的唇彩趨勢，MAYBELLINE媚比琳媲美專櫃品牌，一次推出多達10多款的霧面唇色選擇，迅速席捲開架彩妝市場，並特別找來Angelababy作為代言人。

大幅降低水亮感，卻不會使唇瓣顯得乾燥的「柔霧」唇色，是主宰2017唇妝的關鍵主流，「媚比琳極綻色柔霧花蜜唇膏」添加多達2倍的「柔霧顯色粒子」及「潤澤花蜜精華」，能滑順貼合唇瓣肌膚並填平唇紋，突破霧面唇膏不夠滋潤的缺點，創造飽滿、性感的柔滑霧面唇色。

Za美白防曬霜

Za「美白防曬霜」自上市以來不但是網友指名回購率100％的口碑好評商品，更是Za旗下最熱賣的明星品，驚人的回購率，讓它榮登不必打廣告就能默默熱賣的單品寶座。

同時擁有「防曬」、「美白」、「隔離」等三效合一的超強效果。SPF26／PA++的防曬係數，能夠保護肌膚不受日常紫外線迫害；更添加了「安定型維他命C」，防曬同時美白。此外，霜狀質地輕柔好推，水潤保濕又能修飾提亮膚色，可作為妝前霜使用，呈現明亮朝氣的完美膚質。

media媚點礦物粉底霜

media媚點保濕礦物粉底霜是品牌熱賣多年的經典口碑品，使用玻尿酸、真珠萃取精華、膠原蛋白等保濕配方抵禦乾燥，充滿潤澤的霜狀質地，柔滑易延展，添加了防止脫妝的礦物體雲母、寒天，保護肌膚的氧化鋅粒子，讓替肌膚水潤打底，在秋冬乾燥的季節，最受到消費者的歡迎。

neuve惹我清爽吸油蜜粉

長年熱銷、經典不敗的「neuve惹我清爽吸油蜜粉」擁有「控油」、「保濕」、「防曬」三效合一的超強效果，以超值划算的價格即可入手，一路暢銷10多年，多次獲得UrCosme蜜粉類美妝大賞等肯定，也是許多女孩擁有的第一個入門款蜜粉餅，即使沒有上妝也能使用的細緻透明蜜粉，無論上學、約會，都能注入小小心機，創造宛若天生的好膚質。

這款蜜粉添加「抗菌配方」以及「毛孔收斂配方」；並蘊含「天然植物保濕配方」，給予肌膚充分的保濕滋潤，讓膚質更加水嫩飽滿；「抗紫外線成分」還能防禦毒辣的紫外線。

圖片提供／康是美、屈臣氏、巴黎萊雅、媚比琳、法倈麗