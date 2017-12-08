《2017開架彩妝排行榜》康是美點將錄

2017-12-08

記者邱巧貞／台北報導

在薪資凍結、物價高漲的年代，開架藥妝通路絕對是愛美小資族的尋寶天地，不需過度心疼荷包，愛美的妳依舊能擁有高C／P值美妝神物，以下來看看國內兩大開架市場藥妝通路──康是美與屈臣氏2017年熱銷的彩妝排行榜。

妝品&髮品業續成長 瞄準仙氣&俏皮

康是美（COSMED）長期觀察消費市場趨勢，發現受到景氣影響，今年的客單價較去年僅成長2%，但在彩妝與髮品兩大類的業績卻持續呈現雙位數的成長，顯示台灣女性在外型的打理上並沒有跟著不景氣。

因此，康是美今年導入眾多優質的彩妝與髮類品牌，尤其在髮類的新品引進數達180款以上，獨家商品更是高達近40款。另外，關注下半年秋冬的時尚趨勢發現，外型風格持續以「仙氣」與「俏皮」為兩大主流，為提供消費者更多元的選擇，在仙氣風格的商品上領先引進美式復古彩妝品牌the Balm，替化妝包增添浪漫復古風情，俏皮風格的彩妝品牌則導入韓國獨特個性的Too cool for school和俏麗多彩的Peripera，吸睛搞怪的外包裝與繽紛飽和的顏色是兩大人氣主因，髮類獨家上架Espesso韓國3分鐘護髮染，一字排開多達8色，主打只要利用3分鐘的護髮時間即可幫頭髮換色，每一週就可以隨意變換另一種髮色。

圖片提供／康是美、屈臣氏、巴黎萊雅、媚比琳、法倈麗