熱賣 自拍神器有現貨 3大遊戲主機互尬

微軟Xbox One X黑潮版 每日限量10台 上月開賣的微軟Xbox One X,售價15,380元,引起玩家搶購,資訊月期間燦坤攤位每日開放10台黑潮版現場銷售。此外,凡購買任一Xbox One S主機同捆組,可至微軟攤位免費兌換《迪士尼大冒險》、《衝鋒大冒險》、《無法抉擇的幸福》3款遊戲。