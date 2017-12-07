熱賣 自拍神器有現貨 3大遊戲主機互尬

記者吳佩樺／台北報導
記者胡舜翔／攝影
趁著資訊月，廠商釋好康，包括熱賣的自拍神器、遊戲主機等均有現貨和優惠，不妨來展場先挑好耶誕禮物，討好另一半！
圖片提供／Panasonic、富士、Sony、微軟、微星、華碩、LINE、任天堂
註：價格或有更動，以展場為準。
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微軟Xbox One X黑潮版 每日限量10台 上月開賣的微軟Xbox One X，售價15,380元，引起玩家搶購，資訊月期間燦坤攤位每日開放10台黑潮版現場銷售。此外，凡購買任一Xbox One S主機同捆組，可至微軟攤位免費兌換《迪士尼大冒險》、《衝鋒大冒險》、《無法抉擇的幸福》3款遊戲。
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富士SQ-10 方型美感 因應隨拍隨印熱潮，以及Instagram帶起的「方型」美感，富士資訊月主打拍立得、相印機二合一的SQ-10，可拍方型相片，相機正面有2個快門按鈕，左右各1個，讓操作更直覺。售價洽資訊月現場。
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Panasonic GF9 粉紅色現貨 Panasonic自拍神器女朋友機GF9，熱賣的粉紅色在資訊月有現貨供應，售價19,900元起，會場贈送原廠電池、32GB高速記憶卡和2018桌曆。GF9除了美顏功能再升級，另主打4K照片自拍和先拍照、後對焦，對焦效果自然。 Panasonic自拍神器女朋友機GF9，熱賣的粉紅色在資訊月有現貨供應，售價19,900元起，會場贈送原廠電池、32GB高速記憶卡和2018桌曆。GF9除了美顏功能再升級，另主打4K照片自拍和先拍照、後對焦，對焦效果自然。
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Sony PS4 Pro 精選遊戲4選2 Sony資訊月推出PS4、PS4 Pro、PS VR等多種優惠，例如購買PS4或PS4 Pro單機，售價9,980~12,980元，享有PS4精選遊戲4選2，包括《天命2》、《閃亂神樂》等。此外，現場能免費試玩最新發售的《Gran Turismo Sport》賽車遊戲。
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Panasonic GF9主打美顏再升級。
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任天堂Switch 送限量配件 12月1日剛上市的任天堂Switch，在全國電子Digital City資訊月攤位開放體驗，售價9,780元。會場購買贈送市價680元攜帶型收納包和9H鋼化玻璃保護貼，限量200組；加購2片遊戲片，享遊戲片88折優惠。