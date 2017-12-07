熱賣 自拍神器有現貨 3大遊戲主機互尬

Panasonic GF9 粉紅色現貨 Panasonic自拍神器女朋友機GF9，熱賣的粉紅色在資訊月有現貨供應，售價19,900元起，會場贈送原廠電池、32GB高速記憶卡和2018桌曆。GF9除了美顏功能再升級，另主打4K照片自拍和先拍照、後對焦，對焦效果自然。 Panasonic自拍神器女朋友機GF9，熱賣的粉紅色在資訊月有現貨供應，售價19,900元起，會場贈送原廠電池、32GB高速記憶卡和2018桌曆。GF9除了美顏功能再升級，另主打4K照片自拍和先拍照、後對焦，對焦效果自然。