來逛新周邊3C 好好玩

2017-12-07

記者吳佩樺／台北報導

來逛資訊月，除了買便宜，其實也有很多新奇周邊可以慢慢發掘，絕對會讓你驚訝「原來科技已經這麼進步」！

IU隨身口譯機 很平價

由艾特科技推出的IU雙向即時口譯機，是由台灣團隊研發，外型十分輕巧，支援20種語音雙向翻譯，手機下載專屬App開啟藍牙和口譯機配對，利用「I」、「U」兩個按鈕就能進行交互翻譯，口譯機同時可接聽電話。售價2,980元，資訊月特價2,680元。

T3D手機3D列印機 會場預購

T3D手機3D列印機，使用高敏感可見光固化樹脂，只需利用手機或平板可見光，就能讓光敏樹脂固化，且成品更具有透光性。資訊月預購特價7,500元。

cubiio掌上型雷射雕刻機 外型輕巧

Cubiio掌上雷射雕刻機先前在 Kickstarter募資，3分鐘就達標，引起強大話題，迷你外型約5立方公分，能輕鬆在皮革、木頭上等進行雷射雕刻。售價洽資訊月現場。

蒙恬手機控 說的轉文字

蒙恬手機控結合語音、電子簽名與簡報控制等功能，化身個人萬能助手，例如能將錄音檔透過手機經由WiFi傳輸至電腦，就能迅速轉為文字檔，不用再辛苦地逐一打字，官方數據每分鐘可輸入200字。售價1,490元。

Mio MiVue 792D WiFi行車記錄器

Mio頂級MiVue 792D行車記錄器，前後鏡頭採用Sony感光元件，內建WiFi，行車糾紛發生的瞬間，可立即透過專屬App將影像自動且快速地傳輸到手機上觀看，強調可邊錄邊傳、同步接聽電話。售價洽資訊月現場。

da Vinci 3D Pen Cool立體列印筆 孩童也能玩

為了讓更多人享受3D列印的樂趣，da Vinci 3D Pen Cool列印筆免除電腦和繪圖軟體的束縛，只要一筆在手就能隨時創作3D作品。另具有低溫特色，採用聚己內酯（PCL）列印材料，將列印溫度降到攝氏60度，小孩也能放心玩、不怕危險。年底上市。

註：價格或有更動，以展場為準。

圖片提供／D-Link、Panasonic、Optoma、BenQ、Mio、蒙恬、T3D、IU、三緯國際、LG、cubiio