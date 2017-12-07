4K爽追劇 家庭影音動起來

2017-12-07

記者吳佩樺／台北報導 記者趙世勳、胡舜翔／攝影

「4K」已經全面進入我們的生活當中，特別是家用影音設備，包括電視、相機、投影機，讓「追劇」的爽度大大提升，邁向真正的高畫質「視」界！

奇美 大4K電視 買一送一

奇美資訊月全力進攻55吋以上大尺寸4K電視，首次公開向一般民眾展示年度旗艦98吋U700系列，強調超高畫質和採用智慧平台，因應追劇熱潮，還內建了愛奇藝，遙控器一鍵就能開啟愛奇藝，不用在層層選單中辛苦找尋。奇美亦宣布之後將和愛奇藝在自製戲劇會有更深入的合作。

此外，會場購買50吋以上機種，可獲得抽獎券1張，幸運者能抽中微軟Xbox One X。75、98吋大4K另有買大送小優惠，多帶1台43吋電視回家。

LG 4K OLED電視 降2萬

LG祭出55吋4K OLED電視55OLEDB7T降價約2萬元，原價99,000元，資訊月特價79,900元。因為採用OLED面板，纖薄機身是一大特色。此外，支援3種規格HDR技術，以及加入Dolby Atmos杜比全景聲音效，讓家中電視擁有電影院級音效。

D-Link 家用WiFi系統 4K高效傳輸

要有高爽度追劇，不只要有高畫質電視，家中網路可不能太卡，D-Link全覆蓋家用WiFi系統COVR-3902，最大可適用170坪，堪稱「透天厝穿牆救星」，並支援4K影音高效傳輸，售價9,999元，資訊月加贈市價1,599元迷你HD無線攝影機DCS-8000LH。

此外，HD無線網路攝影機DCS-936L、4G可攜式無線路由器DWR-932C降價千元。會場購買任一D-Link產品即贈送可愛環保袋；限定系列加碼送「萌」配件，例如手機座、杯墊、行李吊牌。

Panasonic GH5旗艦微單 4K 60fps錄影

Panasonic旗艦微單眼GH5以高畫質錄影為最大賣點，支援4K 60fps錄影，拍照性能也很強悍，包括2,030萬像素Digital Live MOS影像感應器、6K照片拍攝模式、超高速對焦、5軸防震系統。資訊月購買贈送2顆原廠電池、電池握把、64GB高速記憶卡和2018桌曆。

Optoma 劇院4K投影機 鑑賞會場場抽好禮

近年高階4K劇院型投影機以雷射技術為代表，優點包括高亮度、色彩佳、壽命長；16.8萬元的奧圖碼UHC68算是其中的親民機種，同時支援HDR，資訊月展期每日舉辦鑑賞會，全程完成體驗者贈送精美小禮。此外，會場購買任一款投影機，有機會獲得價值63,800元日本郵輪5日雙人遊。

《展外特映》

BenQ 4K HDR投影機 免4.5萬元

支援HDR是4K投影機的新趨勢，但價格並非都高不可攀，BenQ最新發表的W1700將價格壓在4.5萬元以下，大大降低4K HDR投影機的門檻，而W1700不只是市面上最便宜的4K HDR投影機，重量4.2公斤亦是最輕巧機種。

另一高階W11000H是BenQ第2款取得THX認證的4K家用投影機，支援HDR，可播放4K 60fps。二款新品均在明年1月上市。

註：價格或有更動，以展場為準。

圖片提供／D-Link、Panasonic、Optoma、BenQ、Mio、蒙恬、T3D、IU、三緯國際、LG、cubiio