台北資訊月 輕薄電競 筆電大拚戰

2017-12-07

記者吳佩樺／台北報導 記者趙世勳／攝影

台北資訊月熱鬧登場，展期至12月11日下周一結束。「電競筆電」依舊是各家電腦大廠拚場的焦點，不只要有頂級規格，機身更要一再突破輕薄極限，讓玩家好攜帶，隨時都能連線「互尬」！

宏碁 多重優惠送RIMOWA行李箱

宏碁資訊月針對電競、類電競和輕薄筆電均有釋出多重優惠，電競筆電主打Predator Triton 700、Predator Helios 300，還有周邊Predator Galea 500電競耳機、Predator Cestus 500電競滑鼠。購買Predator系列筆電，上網登錄送電競耳機。

類電競筆電則和LINE合作，涵蓋Nitro 5、Aspire 7、Aspire 5、V Nitro，上網登錄送LINE Points 500點。

此外，開賣多款第8代Intel Core處理器輕薄筆電，包括Spin 5、Nitro 5 Spin、Swift 3等；購買Swift全系列筆電，上網登錄送市價1,699元三用筆電包。另有購買Intel Core處理器筆電、桌機，有機會抽中RIMOWA 30吋行李箱等大獎。

華碩 射擊電競筆電升級144Hz版

華碩ROG針對第一人稱射擊遊戲（FPS）量身打造的Strix SCAR再推出進階版，升級成144Hz更新率、7ms反應時間的廣視角螢幕，可降低動態模糊。

輕薄筆電部分主推ZenBook系列，例如ZenBook 3 Deluxe、ZenBook UX430等，今年華碩二度和日本攝影大師蜷川實花攜手打造聯名限量配件，共筆電包和筆電保護殼二款，上網登錄就能獲贈，款式依筆電型號贈送。

技嘉 送《正義聯盟》限量周邊

技嘉結盟《正義聯盟》，多款筆電買就送《正義聯盟》限量周邊配件，例如AERO 15、P56、X5 v7、X7 v7贈送超人或蝙蝠俠防水桶包。

高階電競機王主打最新上市的X9筆電，最大特色是移植真正的機械茶軸鍵盤，提供玩家絕佳的手感。

微星 旗艦機送近7千元贈品

微星旗艦電競筆電GT75VR Titan外觀靈感來自戰機造型，並以紅色飾條點綴二後側出風口，首度搭載和SteelSeries共同開發的機械式RGB全彩背光鍵盤。置腕處採用略為抬高的設計，更符合人體工學。售價92,900元起，會場購買除了可獲得價值3,000元成交禮，加碼再送市價3,890元電競耳機禮盒組。

台北展場訊息

日期 即日起至12月11日

時間 10:00～18:00

地點 台北世貿一館

收費 免費參觀

圖片提供／宏碁、華碩、微星、技嘉 註：價格或有更動，以展場為主。