和牛多變料理 魅惑舌尖

〔記者凃盈如／台北報導〕台北W飯店10樓the kitchen table 西餐廳推出「肉遇之夜─冬季和牛雙饗吃到飽」，由新任韓籍主廚孫榮（Kai） 選用日本和牛變化出多款炙燒和牛壽司、風味生和牛片、韓式和牛韃靼等餐點；日本和牛壽司吧由主廚特別設計6種風味醬料點綴炙燒和牛壽司及和牛壽司捲，且提供柚子醬搭配生和牛片，以及隱藏版桌邊服務餐點「韓式和牛韃靼」，運用碎洋蔥、蒜末、蘋果和芝麻醬油帶出肉質的鮮甜。另外，火鍋特區推出4款湯頭：辣味龍蝦湯、壽喜燒、涮涮鍋及韓式人蔘雞湯，消費者可選擇頂級澳洲和牛及各式海鮮入鍋，即便是吃到飽，也可以享用Fine dining的食材與氛圍。
而台北美福大飯店自12月8日起至2018年3月31日，於飯店內超人氣的「彩匯自助餐廳」推出「魅惑舌尖 極享和牛」，在午、晚餐餐期可單點1次主餐，除了原本的「澳洲慢燉和牛頰襯美國極黑豬佐松露肉汁」及「龍蝦尾襯北極真鱈佐奶油海膽醬」，特別將最高提供A5等級的「香煎極上日本和牛」加入位上主菜，且於自助餐檯上更提供無限暢享的澳洲和牛料理、現切美國prime爐烤牛排、波特酒肩胛小戰斧等美食，消費者可以一次嚐到日本、澳洲和牛，以及各項豐盛肉類。
圖片提供：台北W飯店