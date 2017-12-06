香氛保養 舒緩放鬆心情

2017-12-06

〔記者凃盈如／台北報導〕忙了一整年，藉由幾款居家香氛，緩解身心的疲憊！ 英國皇室御用香氛NEOM，推出「Wellbeing三步驟療癒禮盒」，以沐浴油、舒緩油、室內噴霧、香氛蠟燭、護手霜等品項，讓人重新感受生活的恬適與美好。該禮盒擁有4大療癒系列：「活力綻放」、「皇家奢華」、「幸福日安」、「舒緩恬睡」，每款都有一主要的功能與香調，譬如強調提振精神的「活力綻放」，以葡萄柚、檸檬及迷迭香幫助思緒清晰；「皇家奢華」，以薰衣草、茉莉及花梨木賦予放鬆的力量；「舒緩恬睡」，則藉由薰衣草、茉莉、甜羅勒，來安定心神助眠。至於加州有機保養品牌erbaviva，則針對現代人普遍運動量不足、循環不佳的狀況，推出居家spa「1+1完美曲線系列」，藉由浴鹽、按摩油，增強代謝，消除水腫，商品獲得美國USDA有機認證。

至於當代倫敦香氛品牌Miller Harris，則將高級香氛訂製工藝，透過揉合法式優雅及英倫街頭風格，展現香氛的藝術性，推出「初晨之光身體保養系列」，包含護手霜、身體乳液、身體去角質霜、沐浴膠等等，另推出「巴黎菸草身體保養系列」，推出適合紳士的鬍後霜、身體潔膚露2項商品。更令人驚豔的是，近來Miller Harris與時尚插畫家兼設計師Julie Verhoeven聯名合作，設計了一系列令人驚喜的插畫包裝，用以搭配Miller Harris經典香氛與蠟燭，除了是紓壓小品，更是耶誕節最有話題的應景禮物之一 。