黑色桂冠 暖場SIHH─芝柏黑色陶瓷錶首度見客 簡約優雅獨具內斂魅力

2017-12-06

〔記者方惠宗／台北報導〕芝柏（Girard Perregaux）為絕世經典披上「黑色桂冠」！

全球鐘錶盛事2018年日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH）即將到來，瑞士頂級腕錶品牌芝柏昨（5）日宣布將為炙手可熱的Laureato桂冠系列迎來「Laureato 42mm Ceramic」黑色款式，首度運用黑色陶瓷材質打造錶殼與錶鍊，更顯其簡約、現代的深度魅力。

問世於1970年代的桂冠系列兼容運動風格與優雅氣質，以八角形錶框融入圓形錶圈的美學設計自此成了獨一無二的經典性格；儘管其外觀細節隨時間而進化，但卻從來不會扭曲它獨有的價值精髓。全新「Laureato 42mm Ceramic」以黑色的姿態探索前所未有的美學語言，從拋光和髮絲紋拋光縱橫交錯中營造饒富深度的視覺效果，也因陶瓷結構和人體力學的結合，帶來極為舒適的佩戴感受。

芝柏同時為女性設計出藍色漆面錶盤、錶圈鑲鑽的Laureato桂冠系列34毫米Royalty限量版腕錶，備有玫瑰金與精鋼2款選擇，為這個在1975年首次亮相的經典錶款注入現代女性溫柔而不失剛毅的元素。

2018年日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH）將於2018年1月15日至19日在瑞士日內瓦舉行。