德國品牌轎旅車跑格化包裝-2

2017-12-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

《5人座篇》

個性化包裝更年輕動感

Mercedes-Benz B200 White Art Edition

儘管國內市場主流的日系國產轎旅車正逐漸衰微，但市場小眾的歐系轎旅車仍有一定的需求度，特別是德國雙B旗下價格相對親民的FF前驅轎旅車近年來頗受歡迎，業者透過個性化包裝來販售的特仕車往往都能獲得不錯的迴響。

本文試駕的Mercedes-Benz B200 White Art Edition，仍配置1.6升直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出156匹最大馬力及25.5公斤米峰值扭力，搭配7G-DCT雙離合器7速自手排變速系統，其0～100公里／時加速需時8.2秒，極速可達220公里／時，以一輛標榜實用機能性的轎旅車算是很夠用了。在快速道路上大腳油門一拜，足以讓你感受到些許推背感，收油瞬間還可察覺到機械式變速箱齒輪耦合的檔煞效果，駕馭起來頗富快意。

這輛White Art Edition試駕車採用有白色圈緣的18吋AMG多輻式輕合金輪圈，搭配225／40R18低扁平比輪胎，路面回饋十分清晰，但拜車高降低舒適型懸載所賜，儘管操控反應明快俐落，蹬到窟窿時的震顛感卻不會過於死硬，高速過彎時仍有絕佳的穩定性，均衡的行車表現令人相當讚賞。

B-Class的儀表控台上仍保有5個十字形鍍鉻框飾的圓形出風口，試駕車除了標配的黑色織布頂篷和類碳纖維紋內裝飾板，並選配有White Art Edition專屬內裝套件，其車有白色對比縫線的ARTICO ／DINAMICA舒適型座椅，以及有著白色飾條的安全帶，都突顯出White Art Edition的獨特風格。

這輛B200 White Art Edition試駕車的總價為189.5萬，僅僅比B200基本款稍稍貴了1.5萬元，訴求注重品牌與個人風格的年輕家庭買家。