德國品牌轎旅車跑格化包裝-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
《7人座篇》
新增2.0柴油動力跑格化車型
福斯Touran 330 TDI R-Line
2018年式福斯Touran轎旅車在車系編成上進行調整，除了取消原本的280 TDI Comfortline柴油車，改以動力較優的330 TDI R-Line來取代外，另還新加入汽油的280 TSI R-Line，提供消費者跑格化的個性新選擇。
此番試駕的Touran 330 TDI R-Line動力心臟為福斯集團新一代的EA288柴油共軌直噴引擎，排氣量為1,968cc，可輸出150匹最大馬力與34.7公斤米峰值扭力，與之搭配的是6速DSG雙離合器自手排變速箱，其0～100公里／時加速需時9.3秒，極速則可達208公里／時。
現行Touran發展自MQB模組化底盤平台，軸距一舉拉長至2,791mm，開起來不僅比其他MQB平台的中小型車更為沉穩，且擁有明快俐落的操控與行車表現。略偏硬調的懸載調校，行路性十分穩健紮實，對坑坑疤疤路面造成的碎震也能有效吸收撫平，相信這正是那些捨棄便宜日系轎旅車的買家所要的感覺。
2018年式新加入的R-Line車型標配Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機，具有MIB GEN2 Advanced Tab鏡面觸控面板，整合了Soft Key全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，原廠中文聲控導航系統還可透過MapCare進行圖資更新。內裝則改用Piano Black飾板搭配Vienna真皮舒適型跑車座椅，另外還增加了前座LED腳踏照明燈、車室氛圍燈和第2排座椅雙USB電源插座，質感與便利性均較原先精進提升不少。
儘管車長數據不見得比日系轎旅車有優勢，然而實際坐進新Touran車內，你肯定會感覺它明顯寬敞許多。座椅機能方面，Touran第2排的3張獨立式座椅不僅能個別前後滑移達20公分，椅背還可以完全前傾打平，並能選配兩張內建式兒童安全座椅；第3排兩張座椅的頭部及腿部空間，分別比前代車款增加了13mm及54mm，還能完全收納於底板下，讓行李廂載物容量由137公升（7人座）擴充至1,857公升（第2、3排座椅完全傾倒）。另外如需置放像是沖浪板、雪橇之類長型物件，則可將右前副手座的椅背向前傾倒，以增添車艙的置物縱深。
台灣福斯汽車將Touran 330 TDI R-Line開出139.8萬的售價，對偏好德國造車工藝的個性化轎旅車買家肯定相當有吸引力。
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2018年式新增的福斯Touran 330 TDI R-Line增配了LED遠近光頭燈、AFS動態彎道輔助照明燈、R-Line專屬空力套件與18吋Marseille鋁圈（輪胎規格為225／45R18），提供個性化轎旅車買家更優質的選擇。
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現行Touran是以MQB模組化底盤平台所打造，軸距長達2,791mm，超越市場上絕大多數同類型7人座轎旅車對手，2018年式全面升級LED高亮度尾燈，夜間的光型與辨識效果更佳。
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Touran 330 TDI R-Line保有福斯車系一貫硬朗紮實的行路性，操控起來屬於沉穩俐落的類型，儘管起步加速的帳面數據不算特厲害，但實際駕駛時豐沛飽滿的加速力道卻頗富快意。
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這具2.0升TDI柴油共軌直噴Turbo引擎可輸出150匹最大馬力與34,7公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升柴油可跑17.2公里，燃油經濟性相當出色。
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2018年式R-Line標配Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機，具有MIB GEN2 Advanced Tab鏡面觸控面板，結合Soft Key全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，原廠中文聲控導航系統還可透過MapCare進行圖資更新；內裝則改用Piano Black飾板搭配Vienna真皮舒適型跑車座椅，座艙質感明顯升級。
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3排7人座設定的Touran座椅機能設計得十分精巧，第1排兩張椅背後附有折疊桌板，試駕車上還選配了內建於第2排座椅內的兒童安全座椅，全景式電動天窗在R-Line上列為標配；第3排座椅的椅墊夠長，提供良好的腿部支撐，頭部空間相對於其他7人座轎旅車對手也顯得十分充裕。
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第2、3排座椅可完全傾倒，將載物空間一舉擴充至1,857公升；如有特殊載物需求，還可將右前副手座椅背傾倒，以便置放沖浪板、雪橇之類長型物件。
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福斯Touran 330 TDI R-Line小檔案