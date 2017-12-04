德國品牌轎旅車跑格化包裝-1

2017-12-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

《7人座篇》

新增2.0柴油動力跑格化車型

福斯Touran 330 TDI R-Line

2018年式福斯Touran轎旅車在車系編成上進行調整，除了取消原本的280 TDI Comfortline柴油車，改以動力較優的330 TDI R-Line來取代外，另還新加入汽油的280 TSI R-Line，提供消費者跑格化的個性新選擇。

此番試駕的Touran 330 TDI R-Line動力心臟為福斯集團新一代的EA288柴油共軌直噴引擎，排氣量為1,968cc，可輸出150匹最大馬力與34.7公斤米峰值扭力，與之搭配的是6速DSG雙離合器自手排變速箱，其0～100公里／時加速需時9.3秒，極速則可達208公里／時。

現行Touran發展自MQB模組化底盤平台，軸距一舉拉長至2,791mm，開起來不僅比其他MQB平台的中小型車更為沉穩，且擁有明快俐落的操控與行車表現。略偏硬調的懸載調校，行路性十分穩健紮實，對坑坑疤疤路面造成的碎震也能有效吸收撫平，相信這正是那些捨棄便宜日系轎旅車的買家所要的感覺。

2018年式新加入的R-Line車型標配Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機，具有MIB GEN2 Advanced Tab鏡面觸控面板，整合了Soft Key全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，原廠中文聲控導航系統還可透過MapCare進行圖資更新。內裝則改用Piano Black飾板搭配Vienna真皮舒適型跑車座椅，另外還增加了前座LED腳踏照明燈、車室氛圍燈和第2排座椅雙USB電源插座，質感與便利性均較原先精進提升不少。

儘管車長數據不見得比日系轎旅車有優勢，然而實際坐進新Touran車內，你肯定會感覺它明顯寬敞許多。座椅機能方面，Touran第2排的3張獨立式座椅不僅能個別前後滑移達20公分，椅背還可以完全前傾打平，並能選配兩張內建式兒童安全座椅；第3排兩張座椅的頭部及腿部空間，分別比前代車款增加了13mm及54mm，還能完全收納於底板下，讓行李廂載物容量由137公升（7人座）擴充至1,857公升（第2、3排座椅完全傾倒）。另外如需置放像是沖浪板、雪橇之類長型物件，則可將右前副手座的椅背向前傾倒，以增添車艙的置物縱深。

台灣福斯汽車將Touran 330 TDI R-Line開出139.8萬的售價，對偏好德國造車工藝的個性化轎旅車買家肯定相當有吸引力。