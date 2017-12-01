《節慶桌景》耶誕倒數 讓用餐時光更有話題

2017-12-01

記者凃盈如／台北報導

耶誕聚會最重視的莫過於共享的精神了！幾樣點睛的單品，如耶誕老人、耶誕樹造型盤、倒數蠟燭，每一件都無疑讓耶誕餐桌更有話題，也彰顯主人的愛好與品味。

譬如北歐櫥窗推出的「Georg Jensen聖誕倒數蠟燭」，是除了日曆之外，更讓人心醉的浪漫小品，有的以「週」為單位每週點燃一支，有的則是在蠟燭表面刻上24天的記號，夜晚時分全家在燭光中相聚，讓彼此的心更貼近，而IKEA VINTER 2017聖誕老人裝飾品，以及出自丹麥知名設計師Kay Bojesen的「木頭鳴鳥」，則是小朋友最愛，除了餐桌之外，也可以放在家中其他地方。

圖片提供／Crate and Barrel、IKEA、Iittala、ZARA HOME、北歐櫥窗、 皇家哥本哈根、集雅廊