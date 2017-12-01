《節慶桌景》耶誕倒數 讓用餐時光更有話題

記者凃盈如／台北報導
耶誕聚會最重視的莫過於共享的精神了！幾樣點睛的單品，如耶誕老人、耶誕樹造型盤、倒數蠟燭，每一件都無疑讓耶誕餐桌更有話題，也彰顯主人的愛好與品味。
譬如北歐櫥窗推出的「Georg Jensen聖誕倒數蠟燭」，是除了日曆之外，更讓人心醉的浪漫小品，有的以「週」為單位每週點燃一支，有的則是在蠟燭表面刻上24天的記號，夜晚時分全家在燭光中相聚，讓彼此的心更貼近，而IKEA VINTER 2017聖誕老人裝飾品，以及出自丹麥知名設計師Kay Bojesen的「木頭鳴鳥」，則是小朋友最愛，除了餐桌之外，也可以放在家中其他地方。
圖片提供／Crate and Barrel、IKEA、Iittala、ZARA HOME、北歐櫥窗、 皇家哥本哈根、集雅廊
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Crate and Barrel Wilmette節慶餐桌，搭配工業風的家具，也能張羅出暖暖的節慶感。於桌面中央鋪上一條紅色格紋桌旗，搭配同系列餐巾，再精巧地於牆面的收納台以紅色燭台、花器布置，這個角度就是家裡的耶誕主視覺！
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出自丹麥知名設計師Kay Bojesen手稿的「木頭鳴鳥」，造型童心未泯，帶有耶誕經典的配色，讓餐桌上有了亮點。3,500元。
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芬蘭品牌Iittala經典的Aalto托盤，以玫瑰金呈現節慶的歡樂氣息。
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德國高寶瓷器推出I love Christmas聖誕樹盤，1,550元。
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Stelton經典啄木鳥暖瓶 ，黃銅色十分百搭，讓耶誕餐桌優雅時尚。1L，7,200元。
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IKEA VINTER 2017聖誕老人裝飾品是過節最重要的元素之一，可以擺放在任何地方增加過節氣氛，199元。