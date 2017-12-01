《節慶桌景》應景圖騰 輕鬆點綴耶誕氛圍

2017-12-01

記者凃盈如／台北報導

耶誕季肯定是每個熱愛生活的主人，大展身手、比拚品味的時刻，如果想要秀一下自家的耶誕餐桌，那麼一些經典好物，便是「偷吃步」的速成必敗品，不必想太多，只消將幾樣商品擺上餐桌，濃濃的耶誕氣息立馬降臨。

譬如皇家哥本哈根在1895年就推出由知名藝術家Finn Næss-Schmidt設計經典聖誕系列（Star Fluted Christmas）來迎接耶誕節，每件餐瓷上方都有檞寄生、松樹枝纏繞的花環，伴隨天使、聖誕心、奏樂鼓和小禮物等綴飾，交錯於松枝花環間，耶誕氣息不言而喻。

圖片提供／Crate and Barrel、IKEA、Iittala、ZARA HOME、北歐櫥窗、 皇家哥本哈根、集雅廊