《節慶桌景》應景圖騰 輕鬆點綴耶誕氛圍

記者凃盈如／台北報導
耶誕季肯定是每個熱愛生活的主人，大展身手、比拚品味的時刻，如果想要秀一下自家的耶誕餐桌，那麼一些經典好物，便是「偷吃步」的速成必敗品，不必想太多，只消將幾樣商品擺上餐桌，濃濃的耶誕氣息立馬降臨。
譬如皇家哥本哈根在1895年就推出由知名藝術家Finn Næss-Schmidt設計經典聖誕系列（Star Fluted Christmas）來迎接耶誕節，每件餐瓷上方都有檞寄生、松樹枝纏繞的花環，伴隨天使、聖誕心、奏樂鼓和小禮物等綴飾，交錯於松枝花環間，耶誕氣息不言而喻。
圖片提供／Crate and Barrel、IKEA、Iittala、ZARA HOME、北歐櫥窗、 皇家哥本哈根、集雅廊
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IKEA推出瑞典最具代表的聖誕節飾品，以烘烤過的薑餅麵糰製作的模型屋，以糖霜和糖果裝飾，讓一家人飽餐後，還可享受充滿趣味的手做體驗，149元。
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享用充滿香氣的肉桂捲時，一朵Crate and Barrel雪花造型的隔熱墊陪襯，顯得極其應景，隔熱墊780元。
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Crate and Barrel Flatware聖誕刀叉袋4入，讓所有賓客一上桌就驚呼可愛，也可做為耶誕伴手禮！☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
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使用「經典聖誕」系列餐瓷享用燕麥、水煮蛋、司康等簡單早餐，也顯得豐盛有節慶感。
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一套皇家哥本哈根的「經典聖誕」系列於長桌排開，輕鬆掌握節慶氛圍。 ☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆
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Crate and Barrel Christmas餐盤12入附盤架，包含帶有胡桃鉗造型的紅綠餐盤，讓人感受耶誕節的魔幻。☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆