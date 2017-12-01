《耶誕布置》度假屋 靜謐而純粹的溫馨氛圍

2017-12-01

記者凃盈如／台北報導

耶誕節是屬於歡慶的季節，更是屬於家人的季節。無論你和誰過，在迎接這總結一年生活的大日子前，好好為家裡布置一番，整個冬季也能溫暖不孤單！

耶誕家居以客廳布置最能看出主人的個性。無論想要喧鬧歡慶或寧靜愜意地過節，各有張羅的方向。Crate and Barrel以現代筆調重新詮釋傳統紅、綠耶誕風格的伊利諾州Wilmette（威爾曼）閒適生活空間；另以自然木質、粗針織、毛料等溫暖元素，構築出美國位於科羅拉多州的滑雪勝地Aspen（亞斯本）度假小屋靜謐而純粹的溫馨氣氳，在在令人嚮往。

而北歐家居業龍頭IKEA，則推出VÄSSAD系列家具，靈感源自冰島的粗獷之美，以天然材質搭配溫暖柔和的色調，讓家中徹底換上冬季色彩，讓人彷彿置身幻境。VÄSSAD系列充滿工業感，設計師努特哈格柏和瑪麗安哈格柏的靈感來源是工廠裡的氣氛、產品製作方式和原始材料，而VÄSSAD系列保留梣木貼皮原本的顏色和紋路，讓家具保留原始的北歐風格，為冬季居家更添風味，若以原本的氛圍打造，就已經足具冬日色彩，可在一般充滿經典紅、金等飾品的耶誕居家中，更顯質感與品味。

至於ZARA HOME，則演繹精彩的歐風耶誕，由四個自然主題：「胡桃鉗童話」、「原野假期」、「恆星光芒」、「槲寄生」穿插搭配，信手營造屬於自己的節慶品味。

圖片提供／Crate & Barrel、IKEA、ZARA HOME、北歐櫥窗