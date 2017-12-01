《時尚開箱︰百年行李箱》

2017-12-01

記者林欣若／台北報導

Mark Cross的包款每一季都會推出繽紛新色、並利用藤編或麂皮等材質變化，呼應季節性，如此緊抓潮流，其實是個擁有百年歷史的老牌。1845年創立於美國波士頓的Mark Cross以製造頂級馬具起家，是奢華和品味的代名詞，第二代創辦人Gerald Murphy移居法國，接手經營Mark Cross之後，擷取美式的實用精神以及法式的精緻優雅，將老牌的Mark Cross翻新成摩登又有質感的潮流品牌。

Mark Cross最經典的包款是長型小皮箱Grace，設計靈感來自已故女星葛莉絲‧凱莉（Kelly Grace）在電影《後窗》（Rear Window）裡拿的旅行箱，簡單優雅的輪廓成為經典。Mark Cross以高質感皮革賦予Grace包款堅硬直挺的輪廓，雖然線條簡潔，但透過色彩和材質變化，小皮箱每每成為搭配亮點，不少部落客和街拍紅人都喜歡揹著Mark Cross的Grace入鏡，喜愛復古穿搭風格的名媛部落客艾莉薩‧鍾（Alexa Chung）就是超級粉絲，不論是正式或是休閒穿著，Grace行李箱都能完美融入。

圖片提供／ART HAUS