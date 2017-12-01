《毛時尚 點‧色‧面》1

記者林欣若／台北報導
點：領口袖口點綴
皮草固然華美，但一穿上身容易有膨脹感，擔心皮草顯胖、又想擁有皮草暖暖的舒適感，領口或是袖口點綴皮草是最佳替代方案。
Marc Jacobs這一季以紐約街頭裝扮為靈感，推出一系列分量感十足的大衣和外套，幾何格紋外套有著優雅的雙排釦，用棉線一層層縫製勾勒的幾何格紋細緻優雅，披肩的羊毛大翻領增添了貴族氣息，搭配黑色小洋裝或長靴，性感俏麗。
自從納入LVMH集團後，法國人氣設計師品牌ba&sh每一季推出新裝的步調與款式豐富度，力拼同集團一線精品品牌，2017秋冬主力系列中，可以看到以60、70年代復古氛圍為基調轉換而成的各種法式時尚，光澤美麗澎鬆的浣熊毛領襯在布料帶有古著感的大衣之上，保暖度、份量感、別緻度皆備。
MANGO今年秋冬以人造皮草為整體造型增添溫暖時尚，將皮草以領片局部點綴針織毛衣或大衣，為原本素色的單品增添亮點，搭配洋裝或是打褶褲是洗鍊優雅的風格，套上牛仔褲則是隨性的街頭潮流。
來自英國的IZAAK AZANEI今年秋冬推出一系列時髦別緻的皮草單品，採用世界著名的世家皮草拍賣行（Saga Furs Auction House）推出的認證原料製成，並利用創新技術確保皮草輕盈，IZAAK AZANEI在高領針織、羊絨斗篷和長款針織衫的袖口以皮草裝飾，以絕佳質感和觸感凸顯低調奢華。
皮草魅力，讓一向走文青路線的agnès b.也著迷，這一季agnès b.在優雅知性的格紋套裝加入狂野的動物紋皮草，藉由協調的色調，讓兩種截然不同的元素完美融合，領口和袖口的豹紋皮草點綴，讓冬季的顏色不再低調保守，除了符合身體曲線的及膝裙以及洋裝展現滿滿女人味，皮草讓女性的性感帶有一絲霸氣的性格。
圖片提供／agnès b.、ARTIFACTS、glimmer、KOOKAÏ、Marc Jacobs