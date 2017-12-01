《毛時尚 點‧色‧面》1

2017-12-01

記者林欣若／台北報導

點：領口袖口點綴

皮草固然華美，但一穿上身容易有膨脹感，擔心皮草顯胖、又想擁有皮草暖暖的舒適感，領口或是袖口點綴皮草是最佳替代方案。

Marc Jacobs這一季以紐約街頭裝扮為靈感，推出一系列分量感十足的大衣和外套，幾何格紋外套有著優雅的雙排釦，用棉線一層層縫製勾勒的幾何格紋細緻優雅，披肩的羊毛大翻領增添了貴族氣息，搭配黑色小洋裝或長靴，性感俏麗。

自從納入LVMH集團後，法國人氣設計師品牌ba&sh每一季推出新裝的步調與款式豐富度，力拼同集團一線精品品牌，2017秋冬主力系列中，可以看到以60、70年代復古氛圍為基調轉換而成的各種法式時尚，光澤美麗澎鬆的浣熊毛領襯在布料帶有古著感的大衣之上，保暖度、份量感、別緻度皆備。

MANGO今年秋冬以人造皮草為整體造型增添溫暖時尚，將皮草以領片局部點綴針織毛衣或大衣，為原本素色的單品增添亮點，搭配洋裝或是打褶褲是洗鍊優雅的風格，套上牛仔褲則是隨性的街頭潮流。

來自英國的IZAAK AZANEI今年秋冬推出一系列時髦別緻的皮草單品，採用世界著名的世家皮草拍賣行（Saga Furs Auction House）推出的認證原料製成，並利用創新技術確保皮草輕盈，IZAAK AZANEI在高領針織、羊絨斗篷和長款針織衫的袖口以皮草裝飾，以絕佳質感和觸感凸顯低調奢華。

皮草魅力，讓一向走文青路線的agnès b.也著迷，這一季agnès b.在優雅知性的格紋套裝加入狂野的動物紋皮草，藉由協調的色調，讓兩種截然不同的元素完美融合，領口和袖口的豹紋皮草點綴，讓冬季的顏色不再低調保守，除了符合身體曲線的及膝裙以及洋裝展現滿滿女人味，皮草讓女性的性感帶有一絲霸氣的性格。

圖片提供／agnès b.、ARTIFACTS、glimmer、KOOKAÏ、Marc Jacobs

  • KOOKAÏ橘色毛領格子大衣，價格店洽。

    KOOKAÏ橘色毛領格子大衣，價格店洽。

  • agnès b.格紋外套，29,580元。

    agnès b.格紋外套，29,580元。

  • IZAAK AZANEI喀什米爾毛衣，24,980元。（by ARTIFACTS）

    IZAAK AZANEI喀什米爾毛衣，24,980元。（by ARTIFACTS）

  • IZAAK AZANEI結合羊毛和皮草，以高質感打造冬日時尚。

    IZAAK AZANEI結合羊毛和皮草，以高質感打造冬日時尚。

  • IZAAK AZANEI結合羊毛和皮草，以高質感打造冬日時尚。

    IZAAK AZANEI結合羊毛和皮草，以高質感打造冬日時尚。

  • Marc Jacobs幾何格紋外套，149,900元。

    Marc Jacobs幾何格紋外套，149,900元。

  • Essentiel綠毛領藍色風衣，22,800元。（by glimmer）

    Essentiel綠毛領藍色風衣，22,800元。（by glimmer）

  • MANGO人造皮草裝飾大衣，3,490元。

    MANGO人造皮草裝飾大衣，3,490元。

  • MANGO人造皮草領片針織毛衣，2,390元。

    MANGO人造皮草領片針織毛衣，2,390元。

  • ba&sh大地色拚皮草外套，39,800元。（by glimmer）

    ba&sh大地色拚皮草外套，39,800元。（by glimmer）