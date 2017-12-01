威士忌原酒臻選 濃厚香醇

2017-12-01

〔記者林欣若／台北報導〕帝亞吉歐集團每年年終推出的限量威士忌系列，總是備受藏家期待，今年原酒裝瓶的限量原酒臻選系列推出卡爾里拉18年、樂加維林12年，二度裝瓶的年度酒廠限定系列則有卡爾里拉、樂加維林、泰斯卡，每一款都是重量級登場。

來自以泥煤為出名的艾雷島，卡爾里拉酒廠每年只會蒸餾一次無泥煤的麥芽原酒供調和使用且不對外販售，今年推出的卡爾里拉18年限量原酒臻選，特別以極度稀有的無泥煤威士忌展現高地傳統威士忌風味，這也是卡爾里拉成立百多年來，第12次官方發表的極稀限量無泥煤威士忌。樂加維林12年限量原酒臻選，與去年限量酒款一樣，使用Refill的美國橡木重組酒桶熟成，突顯濃醇風味。

年度酒廠限定系列每一瓶的瓶身上皆標示各自蒸餾年份，將各個酒廠的特色完美呈現，卡爾里拉是酒廠限定系列中唯一以麝香葡萄（Moscatel）酒桶做二次熟成的酒款，Moscatel的木桶香氣與Caol Ila經典的煙燻氣息，揉合出獨特的粗獷甜美。樂加維林酒廠限定版以濃郁甜美的Pedro Ximenez與泥煤煙燻的Lagavulin完美平衡，展現蘇格蘭艾雷島的豪邁原味。泰斯卡酒廠限定版採用一貫的45.8%ABV酒精濃度裝瓶的威士忌，並以Amoroso桶熟成，激發出泰斯卡更深層的味道，除了帶出泥煤豐厚的香氣，也同時突顯了石楠花香、麥芽香甜、與些微胡椒香氣的木質調，香氣複雜而悠遠。