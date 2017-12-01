老牛乾式熟成 顛覆油花迷思 A CUT改裝今試營運 熟齡牛獨特口感風味

〔記者凃盈如／台北報導〕位於台北國賓飯店，剛過完10年生日的A CUT牛排館，去年創下45,000名來客數、1.3億元的業績，迎接下一個十年，A CUT封館3個月改裝，斥資5,000萬元打造全新的紳士感空間，將於今（1）日試營運、12月6日晚間正式開幕。全新登場的A CUT低調大器，空間使用許多頂級建材，如來自捷克的80盞Lasvit水晶燈、大理石開放廚房，並打造瑪瑙寶石吧檯A-Bar，甚至有全台獨家的牛骨色泰國環保樹脂牆面，讓人頗有身處於歐洲奢華餐廳氛圍，隆重當中帶點神秘，在在增添了「億萬牛排館」話題。
作為重頭戲的菜色，由行政主廚凌維廉操刀，當台灣牛排市場掀起一陣和牛熱的當下，凌維廉領先市場一步，跳脫油花等級的迷思，獨家推出了來自澳洲塔斯馬尼亞的草飼「熟齡牛」，帶來截然不同的口感與風味。凌維廉表示，牛肉的油花等級用錢就買得到，但風味卻不行，他認為，有3個關鍵因素能夠造就肉質的美好風味，包含：原生牛種、地理環境水質，以及農場的飼養方式。
本季全新引進的「澳洲塔斯馬尼亞草飼老牛乾式60天帶骨肋眼牛排」， 是來自有「人間天堂」之稱的塔斯馬尼亞，該處為澳洲自然生態最佳處，牛隻在水草豐美的大草原上，以天然放牧方式飼養5至7年，取其帶骨肋眼部位，經60天乾式熟成後，在高溫鐵板香煎、超級烤箱烘烤至表皮焦脆，呈現香甜的肉質與馥郁的風味。此外，本季更推出塔斯馬尼亞干貝、香煎鴨肝、香煎虎蝦、炙燒鮪魚、澳洲Westholme和牛嫩肩里肌韃靼、和牛湯餃等，主餐亦有爐烤波士頓龍蝦、煎烤巴克夏黑豚肋眼與香煎自然春雞等選擇。