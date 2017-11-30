《耶誕溜冰趣亞洲最大場》 雪寶來了 冰雪奇緣冰紛亮點打卡

2017-11-30

〔記者凃盈如／台北報導〕年底步入耶誕節季，全球首創的「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」，終在今（30）日下午於台北101水舞廣場登場，即日起至1月14日，免費開放民眾前往拍照、打卡，現場除了有堪稱全台最大的冰晶耶誕樹之外，還有全亞洲最大的戶外溜冰場，且規劃了「冰雪森林」、「艾倫戴爾王國」、「小鎮市集」等「六大冰紛亮點」，可盡情拍照，另有雪寶絨毛DIY、冰雪奇緣卡拉OK、冰雪香氛小舖、蠟燭DIY、美甲、變裝拍照等多項體驗活動，消費者可於台北101一樓水舞廣場售票處櫃檯購得「冰雪奇緣嘉年華護照套組」，以扣體驗券方式參加，每項體驗約為新台幣60元至350元不等，入場拍照免費。

「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」耗時2年規劃，並請到美國《冰雪奇緣》動畫師團隊跨海指導，以《冰雪奇緣》短篇《雪寶的佳節冒險》為發想，重現電影場景的大型冬季。本次台灣華特迪士尼也特地在今日開幕時，安排全台獨家的粉絲見面會，艾莎、雪寶將在「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」中與民眾見面互動。只要於今天持「冰雪奇緣嘉年華」活動護照，即可至「冰雪服務中心」參加抽獎，共3個場次，每場有50組幸運的民眾就可獲得與艾莎、雪寶拍照互動的機會。活動期間，每日於13：00開放，周日至周四開放至21：30，周五、周六及國定假日前夕開放至22：00。