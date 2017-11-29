全台首座 百貨自助圖書館─比漾廣場聯手Boven 四步書房明天開幕 無人服務全部自己來

2017-11-29

〔記者凃盈如／台北報導〕位於新北市永和區，深化社區經營的百貨「比漾廣場」創意不斷，自今年1月開設自營的選物店，6月結集Roots、Superdry、LEVI’S、bauhaus、PORTER INTERNATIONAL等十餘個時尚潮牌，打造「永和潮流時尚小東區」，近來更斥資逾5,000萬元，改裝B1 500坪空間，以生活潮流為概念，導入22個科技、戶外、運動等特色品牌，其中有14個品牌為全新引進，包含全台第一家Garmin直營體驗中心、講究戶外休閒的THE NORTH FACE、質感乾燥花「花疫室」快閃店、精選多個舒適機能鞋款的Como Store，以及全台獨家的鞋襪複合店SANUK+STANCE等，在在讓商場的年齡層觸角更廣，也更貼近舒適的質感生活。

更令人稱道的是，比漾廣場董事長潘慧珍昨日更宣布與「Boven雜誌圖書館」聯手推出的「四步書房」，將於11月30日開幕，此為全台首座自助式無人雜誌圖書館，提供比漾廣場10萬名會員憑卡閱讀。「四步書房」空間約16坪大，可容納22至23人，藏書逾500本，以中外文雜誌為主，外文雜誌比例約70%，選書主題涵蓋旅行、美食、料理、時尚、園藝、生活風格，每個月會有60本選書更新，會員扣點100點即可入場，一般顧客則可購買50元的一日讀書卡，每次每卡限1人使用，不限時數，唯入場年齡限定為16歲以上民眾，內部貼心提供3段式飲水機，以及大長桌、沙發區等舒適的閱讀空間。