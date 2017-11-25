Diamond Bank聯展阿蓋爾彩寶─礦場計劃於2020年封閉 粉紅鑽收藏價值攀升

2017-11-25

〔記者林欣若／台北報導〕看好台灣頂級客層與隱性藏家的消費力，鑽石平台Diamond Bank鑽石銀行舉辦「阿蓋爾紅鑽盤商聯展」，展出數十顆阿蓋爾粉紅鑽以及阿蓋爾紅鑽，是在台有史以來數量最多，展覽總值超過新台幣10億元。

位於澳洲的阿蓋爾（Argyle）礦場從1985年開挖出各種珍稀鑽石，其中以粉紅鑽和紅鑽最受矚目，根據美國寶石學院（Gemological Institute of America，簡稱GIA）統計，全球有90%品質精良的粉紅鑽都來自阿蓋爾礦場，阿蓋爾礦場將在2020年封閉，也讓阿蓋爾粉紅鑽的價格也水漲船高。Diamond Bank亞洲區執行長陳昱羲表示，彩色鑽石在台灣愈來愈受頂級客層歡迎，在物以稀為貴的情況下，藍鑽和紅鑽每年價格都向上攀升，這次Diamond Bank以集體議價與團購的方式取得最低成本，讓消費者買到的價格低於珠寶店進貨價，甚至低於國際拍賣會的起標價格。

這次展出的焦點是1.61克拉的Fancy Purplish Red紅鑽，售價3,894,400美元，相當於新台幣1億1,700萬元，過去十年阿蓋爾礦產僅開採出2顆超過1.5克拉的Fancy Purplish Red紅鑽，可見其珍貴；另外一顆2.17克拉的Fancy Intense Purple-Pink粉紅鑽售價1,973,600美元，約新台幣5,900萬元，顏色比例粉色和紫色各半，是阿蓋爾礦廠目前擁有顏色最完美平衡、最大的粉紅鑽。