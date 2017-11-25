歐洲高級品牌中大型旅行車-2

2017-11-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【簡約實用的北歐中大型旅行車】

Volvo V90 T5 Inscription

Volvo在2016年日內瓦車展推出以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台打造的V90旅行車，國內直到今年7月才跟V90 Cross Country一併發表上市，導入了T5汽油和D4柴油兩種動力選擇，並分別提供Momentum和Inscription兩種不同配備等級的車型。

V90 T5搭載Drive-E動力系統的2.0升汽油缸內直噴Turbo引擎，可爆發出254匹最大馬力，並在轉速1,500～4,800轉之間形成一段峰值達35.7公斤米的扭力高原，結合Geartronic 8速手自排變速系統，原廠數據其0～100公里／時加速可在7.0秒達成，國內經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.5公里，能源效率達到該排氣量級距的第2級。

V90的車體剛性絕佳，不僅在隔音制震方面有著超高水準的表現，原廠精心調校的Dynamic運動底盤，讓它擁有跟德國高級品牌對手平起平坐的操控反應，舒適平穩的行路表現更猶有過之，對想坐擁歐洲高級車駕馭質感的買家而言，無疑是相對C/P值更高的選擇。

在內裝鋪陳方面，V90的儀表控台仍承襲了北歐設計的簡約風格，用料質感也非常講究，駕駛座前標配12.3吋數位整合資訊儀表組，中控台上透過Sensus資訊暨衛星導航控制介面的9吋整合觸控螢幕中控台，取消了傳統空調及娛樂系統繁複的控鍵，讓整個車艙洋溢著現代科技感的tone調。長達2,941mm的軸距賦予本車極為寬敞充裕的後座空間，搭配觸感柔軟細緻的NAPPA透氣真皮座椅，乘坐其中感覺格外舒服愜意。行李廂容量有560公升，若將後座4/6分離椅背往前傾倒打平，置物容量可擴充至1,526公升，還附有防止物件拋向前座的護網。

本文所試駕的V90 T5 Inscription車型開價309萬起，其下另有車價259萬起的V90 T5 Momentum汽油入門款，整體配備條件相較於德國雙B動力接近的中大型旅行車，顯得格外超值。