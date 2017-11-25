歐洲高級品牌中大型旅行車-1

2017-11-25

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【當家中大型旅行車跑格化包裝】

BMW 530i Touring M Sport

BMW原廠代號G31的5系列旅行車國內已於今夏正式導入販售，記者此番試駕的530i Touring M Sport，外觀裝有M款空力套件、M款19吋前後配專屬胎圈、雙邊出矩形排氣尾管，並輔以M車側銘牌，完美體現歐系旅行車的動感跑格。

動力心臟為代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出252匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，搭配Steptronic運動化8速手自排，原廠數據其0～100公里／時加速只需6.5秒，不僅快過下文動力相當的V90 T5有半秒之多，更讓Mercedes-Benz現階段引進的2.0升汽柴油動力E-Class Estate旅行車只有在後面吃灰的份。

試駕過程中，將Steptronic排檔桿左側動態行車模式切換的SPORT駕馭體驗開關按下（選擇STANDARD模式設定），頓時引擎轉速攀升十分凌厲，變速系統跳檔也更加靈敏，方向盤轉向反應變得較為犀利，駕馭感受宛若脫胎換骨一般。

別以為這輛車長超過4米9的中大型旅行車，在蜿蜒狹窄的山路上會難以施展，本車採用BMW EfficientLightweight輕量化車體結構，搭配M款跑車化懸載的硬朗跑格設定，以及M款19吋前後配寬胎的循跡抓地效果，進出彎道如行雲流水般明快矯健，駕馭感受教人愛不釋手。

試駕的這輛530i Touring M Sport內裝鋪陳頗為考究，不僅配有黑色車內頂篷與M款多功能真皮方向盤（附換檔撥片），儀表控台及車門上緣是以Sensatec皮質包覆，門內飾板和座椅則包覆以皮紋顆粒耐刮的米黃色Dakota真皮，環艙內裝飾板為Fineline Cove深色木紋，營造出風格獨具的座艙氛圍。其行李廂容量達570公升，後座椅背採40/20/40分離傾倒設計，全部傾倒後最大置物容量可一舉擴充至1,700公升，並附有防止物件在緊急煞車時拋向前方的後廂安全分隔網。

BMW總代理汎德公司將530i Touring M Sport報出349萬起的售價，訴求注重駕駛樂趣的個性化旅行車買家。