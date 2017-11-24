《Holiday祝福禮盒》 L’OCCITANE 節慶彩球

2017-11-24

記者邱巧貞／台北報導

今年歐舒丹首度推出限量節慶彩球，閃耀精緻金屬光澤不僅能作為裝飾點綴，3款節慶彩球分別集結品牌經典系列：馬鞭草系列、櫻花系列與乳油木系列的明星商品，在歡樂溫馨的佳節裡獻上暖心實用的祝福。

歐舒丹12月即將推出另一限定系列，與Rifle Paper Co.合作，為乳油木系列注入嶄新活力，護手霜、身體霜、乳油木果油、乳油木皂等經典產品皆換上可愛插畫風格新裝。Anna Bond由杏桃、薰衣草、馬鞭草及玫瑰等普羅旺斯花植汲取靈感，手繪出色彩鮮明的設計，讓普羅旺斯風情躍然紙上。

圖片提供／Aesop、AVEDA、迪奧、香奈兒、盧亞、歐舒丹、東方美、品木宣言