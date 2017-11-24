《Holiday祝福禮盒》 L’OCCITANE 節慶彩球

2017-11-24
記者邱巧貞／台北報導
今年歐舒丹首度推出限量節慶彩球，閃耀精緻金屬光澤不僅能作為裝飾點綴，3款節慶彩球分別集結品牌經典系列：馬鞭草系列、櫻花系列與乳油木系列的明星商品，在歡樂溫馨的佳節裡獻上暖心實用的祝福。
歐舒丹12月即將推出另一限定系列，與Rifle Paper Co.合作，為乳油木系列注入嶄新活力，護手霜、身體霜、乳油木果油、乳油木皂等經典產品皆換上可愛插畫風格新裝。Anna Bond由杏桃、薰衣草、馬鞭草及玫瑰等普羅旺斯花植汲取靈感，手繪出色彩鮮明的設計，讓普羅旺斯風情躍然紙上。
圖片提供／Aesop、AVEDA、迪奧、香奈兒、盧亞、歐舒丹、東方美、品木宣言
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歐舒丹馬鞭草節慶彩球，含馬鞭草身體乳30ml、馬鞭草護手乳10ml、乳油木馬鞭草皂25g，600元。歐舒丹櫻花節慶彩球，含櫻花護手霜10ml、櫻花沐浴膠35ml、櫻花美體乳35ml，600元。歐舒丹乳油木節慶彩球，含乳油木身體乳30ml、乳油木護手霜10ml、乳油木牛奶皂25g，600元。（翻攝歐舒丹IG）
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歐舒丹Anna Bond乳油木皂組，含Anna Bond限量版乳油木薰衣草皂100g、乳油木牛奶皂100g、乳油木馬鞭草皂100g。750元。
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歐舒丹Anna Bond手霜組，含Anna Bond限量版乳油木護手霜30ml、乳油木玫瑰護手霜30ml、乳油木護手霜 30ml。1,100元。