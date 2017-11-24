《Holiday祝福禮盒》Origins 暖薑時氛

2017-11-24

記者邱巧貞／台北報導

針對節慶時節送禮需求，品木宣言精選8款禮盒，並以黑白色系搶眼的造型緞帶，搭配各式禮盒，價位從500元～1,880元，滿足各種交換禮物需求。每逢冬季才會推出薑味暖暖系列，今年特別引進「薑味暖暖香氛蠟燭」，蠟燭的瓶身為回收紅酒瓶製成，結合環保設計的概念，多一份溫暖；而其中的「薑味暖暖香氛精華」為品木宣言產品中唯一的香水，溫暖香味，一年四季男女都適合。

圖片提供／Aesop、AVEDA、迪奧、香奈兒、盧亞、歐舒丹、東方美、品木宣言